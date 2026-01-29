Những lợi ích bất ngờ của nấm đối với người bệnh tim mạch 29/01/2026 09:54

(PLO)- Nấm mang lại những lợi ích dinh dưỡng độc đáo cho chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

Nấm nấu chín có kết cấu giống thịt, giúp thay thế thực phẩm động vật trong nhiều công thức nấu ăn. Bạn có thể dùng nấm thay thế thịt bò xay trong món taco, thịt viên hay bánh mì kẹp.

Nấm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Dưới đây là ba dưỡng chất quan trọng trong nấm hỗ trợ sức khỏe tim mạch của bạn.

Ergothioneine: Chất chống oxy hóa độc đáo

Nấm là một trong những nguồn cung cấp ergothioneine dồi dào nhất. Đây là loại axit amin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Nghiên cứu cho thấy ergothioneine liên quan đến việc giảm nồng độ triglyceride. Chất này cũng giúp giảm tích tụ mảng bám trong động mạch, yếu tố quan trọng đối với tim mạch. Việc hấp thụ ergothioneine giúp cải thiện chức năng tim và giảm nguy cơ tử vong sớm do bệnh mạch máu. Các loại nấm như bào ngư, nấm maitake, nấm sò và nấm hương có hàm lượng chất này đặc biệt cao.

Chất xơ

Nấm chứa hai loại chất xơ là không hòa tan và hòa tan. Trong đó, chất xơ hòa tan mang lại những lợi ích cụ thể cho hệ tim mạch.

Loại chất xơ hòa tan beta-glucan trong nấm tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa. Chất gel này liên kết với cholesterol và triglyceride, hạn chế sự hấp thụ của chúng. Quá trình này giúp giảm mức cholesterol xấu trong máu một cách hiệu quả.

Vitamin D

Tình trạng thiếu vitamin D có liên quan đến nhiều vấn đề tim mạch như bệnh động mạch vành hay suy tim. Rất ít thực phẩm tự nhiên chứa vitamin D nhưng nấm là một ngoại lệ.

Tất cả các loại nấm đều cung cấp vitamin D. Một số loại nấm được chiếu tia cực tím khi trồng để tăng cường hàm lượng dưỡng chất này.

Cách bổ sung nấm vào chế độ ăn uống

Chuyên gia dinh dưỡng Sara Haas chia sẻ một số mẹo đơn giản để chế biến nấm:

Xào nấm với dầu ô liu và hành tây. Thêm bột ớt, thìa là, nước cốt chanh tươi rồi dùng kèm bánh tortilla ngô và rau mùi.

Trộn nấm với nước sốt gồm giấm rượu vang đỏ, dầu ô liu, tỏi băm. Ướp 30 phút trước khi dùng kèm bánh mì nướng nguyên cám.

Nướng nấm với giấm balsamic, dầu ô liu nguyên chất và lá xạ hương tươi.