Ăn mì Ý ảnh hưởng thế nào đến lượng đường trong máu? 05/03/2026 13:34

(PLO)- Ăn mì Ý hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn thân thiện với lượng đường trong máu là do món ăn này có chỉ số đường huyết thấp hơn bánh mì trắng, khoai tây.

Ăn mì Ý làm tăng lượng đường trong máu vì cơ thể phân giải tinh bột thành đường. Đây là cách cơ thể lấy năng lượng. Vấn đề chỉ xảy ra nếu đường huyết của bạn quá cao và thường xuyên.

Mì ống làm tăng lượng đường trong máu vì nó là một loại tinh bột, nhưng vẫn kiểm soát được. Ảnh: AI.



Dưới đây là cách mì Ý ảnh hưởng đến đường huyết và mẹo ăn uống lành mạnh từ các chuyên gia dinh dưỡng.

3 cách mì Ý ảnh hưởng đến lượng đường trong máu

Mì ống làm tăng lượng đường trong máu: Chuyên gia dinh dưỡng cho biết mì Ý là một loại carbohydrate. Nó sẽ phân giải thành glucose khi tiêu hóa và có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Cơ thể bạn lấy năng lượng từ lượng đường đó nên không cần quá lo lắng. Nếu không bị tiểu đường, cơ thể sẽ phản ứng tốt với insulin. Khi đó đường huyết sẽ không tăng quá cao sau khi ăn.

Nếu bị tiểu đường, bạn cần chú ý hơn đến lượng mì ăn vào để tránh tăng đột biến. Lượng mì và món ăn kèm sẽ quyết định phản ứng của đường huyết.

Mì Ý không làm tăng đường huyết mạnh như tinh bột khác: Mì Ý là lựa chọn tốt để ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột biến. Theo chuyên gia, mì Ý làm tăng đường huyết chậm hơn bánh mì trắng hoặc đồ ngọt nhờ chỉ số đường huyết thấp.

Cấu trúc protein của mì Ý làm chậm quá trình tiêu hóa. Điều này giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu.

Các nghiên cứu cho thấy mì ống làm từ lúa mì tinh chế cũng có chỉ số đường huyết thấp. Nó thân thiện với đường huyết hơn bánh mì trắng hoặc khoai tây.

Mì Ý nguyên cám và mì ống giàu protein tốt hơn: Mì làm từ đậu gà, đậu lăng hoặc lúa mì nguyên cám rất thân thiện với đường huyết. Các loại này cung cấp nhiều chất xơ và protein hơn. Nhờ đó, chúng giúp lượng đường trong máu tăng chậm và ổn định. Chất xơ và protein là hai dưỡng chất quan trọng để giữ đường huyết ổn định.

Ăn mì Ý mỗi ngày có an toàn không?

Mì Ý hoàn toàn có thể xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. Khoảng 45% đến 65% lượng calo cần thiết nên đến từ tinh bột.

Để cân bằng đường huyết, bạn hãy chú ý đến cách ăn. Chuyên gia nhấn mạnh cách ăn quan trọng hơn tần suất ăn. Khẩu phần và sự cân bằng bữa ăn đóng vai trò chủ chốt.

Người có vấn đề đường huyết có thể ăn mì Ý hàng ngày nếu kết hợp rau, protein nạc và chất béo lành mạnh. Bạn có thể chế biến mì với rau bina, thịt gà tây hoặc ăn kèm salad.

Chiến lược ăn mì Ý để cải thiện lượng đường trong máu

Kết hợp với protein, chất xơ và chất béo lành mạnh: Chế độ ăn cân bằng giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Bạn hãy thêm rau, thịt gà, cá hoặc dầu ô liu vào mì Ý để giữ đường huyết ổn định.

Làm nguội rồi hâm nóng lại: Đây là mẹo đơn giản để giảm tác động của mì lên đường huyết. Gaw cho biết: “Mì ống hâm nóng lại là nguồn cung cấp tinh bột kháng tốt”. Quá trình làm nguội tạo ra nhiều tinh bột kháng giúp chống lại tiêu hóa ở ruột non.

Luộc mì chín tới: Nếu luộc mì Ý quá chín, món ăn sẽ tiêu hóa nhanh hơn và làm tăng đường huyết. Luộc mì ít hơn vài phút giúp giảm chỉ số đường huyết và giữ được độ dai ngon.

Chú ý khẩu phần ăn: Lượng mì ăn vào ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết. Bạn nên hạn chế khẩu phần khoảng một cốc mì đã nấu chín. Nên kết hợp thêm rau củ và khoảng 3-4 ounce protein để đạt hiệu quả tốt nhất.