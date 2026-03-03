Giảm cân không khó, chỉ cần nhớ các 'nguyên tắc vàng' này 03/03/2026 08:00

(PLO)- Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc ứng dụng các quy tắc cốt lõi giúp bạn giảm cân hiệu quả và bền vững.

Các phương pháp như dùng thuốc theo toa hay nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại kết quả bước đầu, nhưng nếu không duy trì thói quen, bạn rất dễ tăng cân trở lại.

Các quy tắc nghiêm ngặt hoặc loại trừ thực phẩm quá mức khiến việc giảm cân trở thành nhiệm vụ bất khả thi với hầu hết mọi người. Ảnh: PHƯƠNG LÊ



Theo Bệnh viện Cleveland Clinic, khoảng 80% đến 95% người ăn kiêng sẽ đối mặt với tình trạng cân nặng quay trở lại mức cũ. Nguyên nhân là do sau khi giảm cân, cơ thể thay đổi hormone và chuyển hóa khiến bạn cảm thấy đói hơn. Dưới đây là những quy tắc từ chuyên gia dinh dưỡng để duy trì vóc dáng.

Vì sao việc giảm cân thường trở nên phức tạp?

Việc làm phức tạp hóa quá trình giảm cân là khá phổ biến. Tiến sĩ Kezia Joy, chuyên gia dinh dưỡng và cố vấn y tế của Welzo, giải thích: "Việc giảm cân thường phức tạp do cố gắng đạt sự hoàn hảo thay vì kiên trì thực hiện vài thói quen đơn giản".

Các quy tắc nghiêm ngặt hoặc loại trừ thực phẩm quá mức khiến việc giảm cân trở thành nhiệm vụ bất khả thi với hầu hết mọi người.

Làm thế nào để đơn giản hóa quy trình?

Bạn hoàn toàn có thể đơn giản hóa quá trình này. Tiến sĩ Joy khuyên nên tập trung vào các nguyên tắc cơ bản mỗi ngày thay vì tạo ra các chế độ ăn khó duy trì.

Ưu tiên protein và chất xơ

Bạn nên bổ sung đủ protein và chất xơ trong mỗi bữa ăn. "Protein và chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn", Tiến sĩ Joy chia sẻ.

Thiết lập mức thâm hụt calo nhỏ

Thay vì hạn chế calo nghiêm ngặt, bạn nên tạo ra một mức thâm hụt calo nhỏ. Khi tiêu thụ năng lượng ít hơn một chút so với nhu cầu cơ thể, quá trình giảm cân sẽ được thúc đẩy, đồng thời bảo vệ tốc độ trao đổi chất và kiềm chế cơn đói.

Hoạt động thể chất thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng. Chế độ vận động cần bao gồm cả hoạt động hàng ngày như đi bộ, leo cầu thang và các bài tập thể dục chuyên biệt. Bài tập giúp giảm mỡ, bảo toàn khối lượng cơ bắp và duy trì sức khỏe tổng thể tốt.

Vì sao những quy tắc này hiệu quả?

Những quy tắc này tập trung vào các khuôn mẫu hành vi thay vì hướng đến sự hoàn hảo. Tiến sĩ Joy cho biết bằng cách cho phép sự đa dạng về thực phẩm, những hướng dẫn này dễ tuân thủ hơn trong sinh hoạt và xã giao.

Khác với các chế độ ăn kiêng theo trào lưu thường thất bại do những hạn chế ngắn hạn, quy tắc đơn giản giúp hình thành hành vi nhất quán, hỗ trợ giảm cân bền vững.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Sai lầm phổ biến nhất là kỳ vọng thành công ngay lập tức. Giảm cân là một hành trình đòi hỏi sự nỗ lực, tận tâm và kiên nhẫn.

"Quá trình giảm cân lành mạnh luôn cần thời gian và sẽ có những giai đoạn chững lại", Tiến sĩ Joy nói. Ngoài ra, thiếu tính nhất quán vào cuối tuần hoặc lúc bận rộn cũng là nguyên nhân gây thất bại. Một quy tắc chỉ hiệu quả nếu bạn tuân thủ thường xuyên.