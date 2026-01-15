Nên ăn bao nhiêu bữa một ngày để giảm cân và tốt cho sức khỏe? 15/01/2026 10:07

(PLO)- Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thường được cho là tốt cho sức khỏe hoặc hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho thấy kết quả trái ngược nhau về số lượng bữa ăn tối ưu cũng như giảm cân. Nhìn chung, chất lượng thực phẩm và tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày có tác động đến sức khỏe và cân nặng lớn hơn số lượng bữa ăn.

Khoảng cách giữa các bữa ăn ảnh hưởng đến tỉ lệ trao đổi chất và giảm cân. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Ảnh hưởng đến tỉ lệ trao đổi chất và giảm cân như thế nào?

Tốc độ trao đổi chất là lượng calo cơ thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Một số chuyên gia cho rằng tăng tần suất bữa ăn sẽ thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn.

Lý thuyết này liên quan đến hiệu ứng nhiệt của thức ăn, tức là năng lượng cần thiết để tiêu hóa. Nhiều người tin rằng ăn thường xuyên giúp duy trì quá trình trao đổi chất liên tục thay vì chỉ tập trung vào hai đến ba bữa lớn.

Tuy nhiên, nghiên cứu thực tế cho thấy các bữa ăn lớn có tác dụng sinh nhiệt cao hơn so với việc chia nhỏ. Ăn ít bữa hơn cũng giúp giảm cảm giác đói hiệu quả và hỗ trợ quá trình giảm cân bền vững.

Ảnh hưởng đến lượng đường trong máu như thế nào?

Nhiều người chia nhỏ bữa ăn với hy vọng giữ mức đường huyết ổn định, nhưng các nghiên cứu lại cho kết quả khác nhau. Một nghiên cứu cho thấy ăn nhiều bữa nhỏ giúp cải thiện độ nhạy insulin ở người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Tuy nhiên, chỉ số đường huyết trung bình HbA1c không có sự thay đổi đáng kể.

Ngược lại, một nghiên cứu khác chỉ ra việc ăn nhiều bữa làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 ở phụ nữ sau mãn kinh. Đánh giá hệ thống năm 2024 cũng không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa tần suất bữa ăn với đường huyết lúc đói.

Thời điểm ăn bữa chính cũng đóng vai trò quan trọng. Ăn bữa chính vào đầu ngày có thể làm giảm lượng đường trong máu trung bình so với việc ăn muộn vào buổi tối.

Bữa sáng có thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày?

Người thường xuyên ăn sáng có thể giảm nguy cơ béo phì và tiểu đường loại 2. Họ cũng thường có chức năng nhận thức tốt hơn và sức khỏe tim mạch ổn định.

Tuy nhiên, thành phần bữa sáng là yếu tố quyết định. Ăn sáng với thực phẩm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa như bánh ngọt, thịt xông khói thường không mang lại lợi ích. Bạn nên chọn bữa sáng giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh để cung cấp năng lượng lâu dài.

Nhịn ăn có tốt cho sức khỏe không?

Nhịn ăn gián đoạn là xu hướng giúp giới hạn thời gian ăn uống để hỗ trợ giảm cân và quản lý đường huyết. Phương pháp này có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa và chức năng nhận thức.

Dù vậy, nhịn ăn gián đoạn không phải lúc nào cũng lý tưởng cho tất cả mọi người. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào lịch trình, độ tuổi và tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi cá nhân.

Ăn vặt giữa các bữa ăn có được không?

Đồ ăn nhẹ giúp giảm cơn đói và bổ sung năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, lạm dụng đồ ăn vặt ít dinh dưỡng sẽ dẫn đến tăng cân không mong muốn.

Nếu chọn ăn vặt, bạn nên lên kế hoạch trước để tránh thực phẩm chế biến sẵn. Hãy kết hợp trái cây, rau củ với protein để cân bằng đường huyết và lưu ý kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

Khoảng cách giữa các bữa ăn như thế nào là phù hợp với tôi?

Sở thích, lịch trình và thói quen cá nhân là những yếu tố quyết định số lượng bữa ăn phù hợp. Điều quan trọng nhất là bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng và kiểm soát tổng lượng calo.

Nhóm người nhanh no, cần tăng cân hoặc bị chứng liệt dạ dày có thể hưởng lợi từ việc ăn nhiều bữa nhỏ. Ngược lại, ba bữa chính mỗi ngày sẽ phù hợp với những người khó kiểm soát khẩu phần hoặc có lịch trình bận rộn.