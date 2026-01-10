Ăn cùi dừa giúp giảm cân và tránh nguy cơ mắc bệnh Alzheimer? 10/01/2026 16:01

(PLO)-Việc ăn trực tiếp cùi dừa tươi lại mang đến những lợi ích sức khỏe vượt trội mà không phải ai cũng biết.

Theo các chuyên gia, cùi dừa tươi là một kho báu dinh dưỡng với hàm lượng đồng, selen, sắt, phốt pho, kali, magie và kẽm cực kỳ dồi dào. Đặc biệt, chất béo trong dừa là loại chất béo tốt, hỗ trợ các cơ quan trong cơ thể vận hành hiệu quả hơn.

Táo bón thường là hệ quả của chế độ ăn thiếu chất xơ. Với cùi dừa tươi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi loại quả này chứa tới 61% chất xơ. Hàm lượng chất xơ cao kỷ lục này giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh và hỗ trợ quá trình đi tiêu diễn ra đều đặn, trơn tru.

Nếu bạn đang khổ sở với làn da khô ráp hay mái tóc xơ rối, cùi dừa tươi chính là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Hàm lượng chất béo trong cùi dừa giúp nuôi dưỡng, cấp ẩm và giữ cho làn da luôn căng mọng, ngăn ngừa sự xuất hiện sớm của các nếp nhăn.

Nhờ chứa axit lauric và monolaurin, cùi dừa còn có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, giúp giải quyết triệt để các vấn đề về mụn và da đầu. Các chất chống oxy hóa trong dừa cũng giúp giảm tổn thương tế bào, mang lại vẻ đẹp không tuổi.

Cùi dừa tươi là món ăn nhẹ tuyệt vời giúp kiềm chế cơn đói. Các chất béo trung tính (triglycerides) trong dừa có khả năng đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn và ức chế sự thèm ăn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Plos One khẳng định, cùi dừa là lựa chọn tốt cho chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Thú vị hơn, việc nhai cùi dừa còn là một bài tập thể dục tuyệt vời cho các cơ mặt, giúp bạn sở hữu đường xương hàm săn chắc và thon gọn hơn.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrient, các chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT) tìm thấy trong cùi dừa có đặc tính xeton, giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer và các rối loạn nhận thức khác. Chất béo từ cùi dừa có đặc tính trị liệu cao, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho sức khỏe tâm thần luôn ổn định.