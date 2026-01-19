Ăn hạt bí ngô giúp giảm cân và ngăn chặn bệnh tiểu đường 19/01/2026 17:31

Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, hạt bí ngô đã trở nên ngày càng phổ biến như một loại thực phẩm vàng cho sức khỏe nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào mà không gây lo ngại về vấn đề tăng cân.

Những hạt bí ngô có hình oval dẹt này thường được rang chín để thưởng thức hương vị giòn tan đặc trưng, đồng thời cung cấp cho cơ thể một lượng lớn magiê, đồng, protein và kẽm.

Không chỉ vậy, đây còn là nguồn axit béo thiết yếu dồi dào giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh và giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Hạt bí ngô mang lại nhiều lợi ích bất ngờ mà không phải ai cũng biết, trước hết là khả năng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu nhờ các đặc tính hạ đường huyết, giúp ngăn ngừa những biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường khi được tiêu thụ thường xuyên.

Đối với hệ tim mạch, loại hạt này là sự lựa chọn hoàn hảo vì chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất xơ và các chất chống oxy hóa cùng axit béo không bão hòa đơn giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Bên cạnh đó, hạt bí ngô còn được ví như một loại thuốc ngủ tự nhiên nhờ chứa serotonin và tryptophan, giúp cơ thể thư giãn và mang lại giấc ngủ sâu để bạn cảm thấy sảng khoái vào sáng hôm sau.

Đặc biệt, đối với những ai quan tâm đến vẻ ngoài, hạt bí ngô được xem là nguồn dưỡng chất mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của tóc nhờ chứa axit amin cucurbitacin và vitamin C, chỉ cần một nắm hạt mỗi ngày sẽ mang lại sự khác biệt rõ rệt cho mái tóc của bạn.

Cuối cùng, loại hạt này còn là vị cứu tinh trong quá trình giảm cân, đặc biệt là vào những buổi xế chiều khi cơn thèm ăn ập đến. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong hạt bí ngô giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn chặn thói quen ăn vặt không lành mạnh và hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu giữ gìn vóc dáng.