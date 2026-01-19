Không ăn nhiều chất xơ, sẽ có chuyện gì? 19/01/2026 13:10

Tiến sĩ Alison Brown từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho biết nạp đủ chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường tuýp 2.

Ngoài ra, chất xơ còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru. Nguyên nhân chính khiến lượng chất xơ trong chế độ ăn bị thiếu hụt là do thói quen tiêu thụ thực phẩm nhanh và đồ ăn chế biến sẵn.

Thay vì sử dụng các loại thực phẩm chức năng bổ sung, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nạp chất xơ từ thực phẩm tự nhiên qua 4 chiến lược đơn giản sau.

Đừng cố gắng thay đổi toàn bộ thói quen ăn uống ngay lập tức. Thay vì chuyển từ trứng bít tết sang bánh pudding hạt chia một cách đột ngột, hãy bắt đầu bằng việc thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt, dùng bánh mì đen thay cho bánh mì trắng, gạo lứt thay cho gạo trắng, hoặc mì nguyên cám.

Ngoài ra, hãy thêm rau củ như cà chua, ớt chuông, cà rốt vào sốt mì Ý hoặc dùng bơ xay thay cho sốt mayonnaise trong bánh sandwich.

Đồ ăn vặt giàu chất xơ không chỉ có cà rốt sống hay cần tây. Ít ai biết rằng bỏng ngô (popcorn) thực chất là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ; ba cốc bỏng ngô chứa gần 4g chất xơ.

Các loại hạt hỗn hợp kèm trái cây khô cũng là lựa chọn tuyệt vời. Bên cạnh đó, các món chấm như sốt bơ hay đậu nành cũng cực kỳ hữu ích. Một nửa cốc bơ xay chứa tới 8g chất xơ, trong khi các loại đậu còn cung cấp thêm protein giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả.

Một ly sinh tố gồm mâm xôi, rau bina, bơ và bơ hạnh nhân có thể cung cấp tới 14g chất xơ. Để tăng cường hơn nữa, bạn có thể cho thêm một thìa hạt chia hoặc hạt lanh để nạp thêm khoảng 5g chất xơ mỗi thìa.

Trái cây tươi, đặc biệt là các loại quả mọng, thường khá đắt đỏ. Tuy nhiên, thực phẩm đông lạnh vẫn giữ nguyên lượng chất xơ, bảo quản được lâu hơn và giá thành rẻ hơn đáng kể. Các loại đậu hoặc trái cây đóng hộp cũng là lựa chọn tiện lợi và tiết kiệm. Lưu ý nhỏ, hãy kiểm tra nhãn để tránh đường bổ sung trong trái cây đóng hộp thường có trong nước siro và nên rửa sạch các loại đậu đóng hộp để giảm lượng muối dư thừa.