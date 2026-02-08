Những thực phẩm quen thuộc này giúp kiểm soát đường huyết 08/02/2026 15:57

Đối với những người đang chung sống với bệnh tiểu đường hoặc đang tìm kiếm thói quen ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn thực phẩm đóng vai trò then chốt cho sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là các loại siêu thực phẩm truyền thống không chỉ tôn vinh văn hóa ẩm thực mà còn hỗ trợ điều tiết lượng đường trong máu một cách tự nhiên.

Đầu tiên là các loại đậu và đậu nguyên hạt, vốn là thành phần không thể thiếu trong các bữa ăn truyền thống và được coi là siêu thực phẩm cho bệnh tiểu đường nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan và protein thực vật dồi dào.

Các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh, đậu đỏ và đậu nành khi được chế biến chậm sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột so với các loại tinh bột tinh chế, đồng thời protein trong đậu giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh.

Thứ hai là ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt kê, vốn giàu chất xơ và carbohydrate phức hợp giúp giải phóng đường vào máu một cách từ từ để duy trì năng lượng ổn định thay vì gây ra các cơn thèm ăn như gạo trắng hay bột mì tinh luyện.

Tiếp theo là các loại rau củ đa sắc màu, đặc biệt là rau lá xanh, các loại bầu bí và đậu bắp, những thực phẩm này có hàm lượng nước và chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose.

Bên cạnh đó, các loại hạt và quả hạch như hạnh nhân, quả óc chó, hạt lanh và hạt bí cung cấp chất béo lành mạnh và protein hỗ trợ cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, đối với những người đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường, việc bổ sung các siêu thực phẩm này cần được thực hiện dần dần và theo dõi sát sao lượng đường huyết để tránh tình trạng hạ đường huyết quá mức.

Ngoài chế độ ăn uống, chìa khóa của một lối sống lành mạnh còn nằm ở việc duy trì thời gian ăn uống điều độ, nhai chậm và tránh khoảng cách quá dài giữa các bữa ăn nhằm tạo ra một đĩa ăn cân bằng giữa protein, chất xơ và tinh bột phức hợp thay vì áp dụng các chế độ ăn kiêng quá khắt khe.