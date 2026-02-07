Tại sao trong dịp Tết này, ăn cam và quýt giúp làn da đẹp? 07/02/2026 14:41

(PLO)-Việc tăng cường bổ sung vitamin C không chỉ giúp nâng cao hệ miễn dịch mà còn có thể làm khỏe làn da từ sâu bên trong.

Đây là kết luận từ nghiên cứu mới nhất của Đại học Otago (New Zealand) vừa được công bố trên tạp chí Journal of Investigative Dermatology.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên một nhóm người trưởng thành tại New Zealand và Đức với chế độ ăn bổ sung hai quả kiwi mỗi ngày trong vòng 8 tuần.

Kết quả cho thấy nồng độ vitamin C trong da của họ tăng vọt, kéo theo sự cải thiện đáng kể về mật độ da và quá trình tái tạo tế bào, hai yếu tố then chốt liên quan mật thiết đến việc sản sinh collagen.

Giáo sư Margreet Vissers, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước mối liên hệ chặt chẽ giữa nồng độ vitamin C trong máu và trong da. Làn da có khả năng hấp thụ vitamin C từ hệ tuần hoàn cực kỳ hiệu quả, vượt xa các cơ quan khác mà chúng tôi từng nghiên cứu".

Sau 8 tuần, mật độ da của những người tham gia đã tăng gần 50% và tốc độ tái tạo tế bào da tăng khoảng 30%.

Mặc dù vitamin C là thành phần quen thuộc trong các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhưng Giáo sư Vissers lưu ý rằng đây là hoạt chất tan trong nước nên rất khó để thẩm thấu hiệu quả qua hàng rào bảo vệ bên ngoài của da.

Ngược lại, việc bổ sung qua đường ăn uống giúp dưỡng chất đi thẳng vào mạch máu và phân phối tới tất cả các lớp của da.

Bên cạnh kiwi, các nhà khoa học khẳng định hoàn toàn có thể đạt được lợi ích tương tự từ các thực phẩm giàu vitamin C khác như cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

Các chuyên gia khuyến nghị mức tiêu thụ lý tưởng là khoảng 250mg vitamin C mỗi ngày để duy trì nồng độ ổn định trong huyết tương, vì cơ thể người không có khả năng dự trữ loại vitamin này.