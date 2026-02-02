Ăn thịt heo nạc và ăn chay, cái nào tốt hơn? 02/02/2026 10:16

Thịt đỏ đã chính thức quay trở lại trong hướng dẫn dinh dưỡng mới của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) giai đoạn 2025–2030, trong đó thịt heo nạc được xem là một thành phần hỗ trợ đắc lực cho sức khỏe.

Hướng dẫn này xếp thịt heo nạc ngang hàng với trái cây và rau quả, đồng thời khuyến nghị người dân nên tiêu thụ đa dạng các nguồn protein động vật như trứng, gia cầm, hải sản.

Sự thay đổi này dựa trên một nghiên cứu mới công bố vào tháng 1-2026 trên tạp chí Current Developments in Nutrition, tập trung vào tác động của thịt heo nạc đối với người lớn tuổi trên 65 bị thừa cân.

Trong nghiên cứu, một nhóm thực hiện chế độ ăn nhiều thực vật kết hợp với thịt heo nạc là nguồn thịt duy nhất, trong khi nhóm còn lại chỉ ăn thực vật với các loại đậu.

Kết quả cho thấy những người ăn thịt heo nạc có độ nhạy insulin cải thiện, bảo tồn tốt lượng cholesterol tốt (HDL) và đặc biệt là giảm thiểu tình trạng mất cơ trong quá trình giảm cân.

Giáo sư Moul Dey từ Đại học bang South Dakota nhận định rằng kết quả này đã thách thức quan điểm cho rằng thịt đỏ không phù hợp với người cao tuổi, đồng thời khẳng định thịt lợn heo ít chế biến hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Erin Palinski-Wade lưu ý rằng không phải loại thịt đỏ nào cũng giống nhau và chìa khóa nằm ở việc lựa chọn phần thịt nạc, ít chế biến với khẩu phần hợp lý khoảng 85–110g đã nấu chín.

Thay vì biến thịt heo nạc thành ngôi sao của bữa ăn, bà gợi ý nên dùng nó như một thành phần bổ sung cho đĩa thức ăn chứa đầy rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh.

Việc kết hợp protein động vật chất lượng cao với thực phẩm thực vật không chỉ giúp người cao tuổi đáp ứng nhu cầu axit amin thiết yếu mà còn hỗ trợ duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng vận động và làm chậm quá trình lão hóa.