8 loại trái cây giàu chất xơ giúp tim khỏe, dáng gọn và no lâu 23/02/2026 10:34

(PLO)- Việc bổ sung đa dạng trái cây giàu chất xơ vào thực đơn mỗi ngày không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng mà còn hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh, giữ vóc dáng cân đối và kiểm soát cơn đói hiệu quả.

Theo TheHealthSite, trái cây giàu chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Dưới đây là 8 loại quả quen thuộc bạn nên bổ sung thường xuyên:

Quả mơ

Mơ ít calo, giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và beta-carotene. Khoảng 4 quả mơ cung cấp gần 1,8g chất xơ hòa tan, đồng thời bổ sung sắt và protein, tốt cho sức khỏe tổng thể.

Quả lê

Lê nổi tiếng với hàm lượng cao cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Loại quả này giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giảm cholesterol, hỗ trợ tim mạch và tạo cảm giác no lâu, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Quả táo

Táo rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp tạo thành chất dạng gel trong đường tiêu hóa. Nó được biết đến với khả năng giảm cholesterol 'xấu', điều hòa lượng đường trong máu, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch và tạo cảm giác no lâu hơn, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Trái cây giàu chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch.

Quả cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, đồng thời cũng là nguồn chất xơ hòa tan tốt, giúp điều hòa huyết áp, tăng cảm giác no, giảm LDL (cholesterol 'xấu') và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh.

Quả sung khô

Sung khô là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Với vị ngọt tự nhiên và hàm lượng chất xơ cao, sung khô giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Mận

Mận chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất nhuận tràng tự nhiên, giúp điều hòa hoạt động tiêu hóa và giảm táo bón hiệu quả.

Quả xoài

Xoài giàu chất xơ hòa tan, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời giúp tạo cảm giác no lâu, góp phần duy trì cân nặng ổn định.

Dâu tây

Dâu tây là loại quả mọng giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Một cốc dâu tây cung cấp khoảng 1,1g chất xơ hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và bảo vệ tim mạch.