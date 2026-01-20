7 loại trái cây làm tăng axit uric mà nhiều người không ngờ tới 20/01/2026 07:46

(PLO)- Việc lựa chọn đúng loại trái cây không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát axit uric và phòng ngừa các cơn gout tái phát.

Theo TheHealthSite, trái cây thường được xem là lựa chọn lành mạnh, tuy nhiên không phải loại nào cũng phù hợp với người có nồng độ axit uric cao hoặc đang mắc gout. Một số loại trái cây chứa nhiều fructose, loại đường có thể làm tăng sản xuất axit uric trong cơ thể.

Dưới đây là 7 loại trái cây bạn nên hạn chế:

Me

Me có vị chua ngọt đặc trưng và thường được dùng trong các món ăn, nước giải khát. Tuy nhiên, me lại chứa lượng fructose khá cao. Khi vào cơ thể, fructose làm tăng quá trình tạo axit uric, dễ gây bùng phát cơn đau gout ở người nhạy cảm.

Táo

Táo giàu chất xơ và vitamin, nhưng vị ngọt tự nhiên của táo chủ yếu đến từ fructose. Với người có axit uric cao, ăn táo thường xuyên hoặc với số lượng lớn có thể khiến nồng độ axit uric trong máu tăng lên, làm bệnh khó kiểm soát.

Xoài

Xoài là loại trái cây nhiệt đới phổ biến, thơm ngon và giàu vitamin A, C. Tuy nhiên, xoài cũng thuộc nhóm trái cây có hàm lượng đường tự nhiên cao, đặc biệt là fructose. Vì vậy, người bị gout hoặc tăng axit uric nên hạn chế ăn xoài, nhất là vào mùa nóng khi dễ ăn quá nhiều.

Lê

Lê có vị ngọt mát, thường được xem là tốt cho tiêu hóa. Thế nhưng, lê cũng chứa lượng fructose đáng kể. Việc ăn lê thường xuyên có thể góp phần làm tăng axit uric, đặc biệt ở người đã có sẵn nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Quả sung khô

Sung khô là loại trái cây sấy giàu năng lượng, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, quá trình sấy làm cô đặc đường, khiến hàm lượng fructose trong sung khô cao hơn nhiều so với sung tươi. Điều này khiến sung khô trở thành thực phẩm không phù hợp với người đang kiểm soát axit uric.

Chà là

Chà là có vị ngọt đậm, giàu năng lượng và thường được dùng như món ăn vặt bổ dưỡng. Tuy nhiên, chà là cũng chứa lượng lớn fructose, có thể làm tăng axit uric trong máu nếu ăn nhiều, đặc biệt với người mắc gout hoặc rối loạn chuyển hóa purin.

Sapoche (hồng xiêm)

Sapoche có vị ngọt béo, giàu vitamin và chất xơ, nhưng cũng thuộc nhóm trái cây nhiều đường tự nhiên. Người có axit uric cao nên hạn chế loại quả này để tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn.