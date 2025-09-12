Cách kiểm soát axit uric trong một tháng cho người bị gút 12/09/2025 08:41

(PLO)- Axit uric cao có thể dẫn đến bệnh gút và các vấn đề về thận. Những thay đổi trong lối sống có thể giúp kiểm soát tình trạng này chỉ trong vòng một tháng.

Podcast: Cách kiểm soát axit uric trong một tháng cho người bị gút

Theo The Times of India, axit uric là chất thải mà cơ thể tạo ra khi phân hủy các thực phẩm chứa purin. Thông thường, axit uric sẽ hòa tan trong máu và được đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, nó có thể dẫn đến tăng axit uric máu (hyperuricemia), làm tăng nguy cơ bị gút và các vấn đề về thận.

Khi axit uric tăng cao, các tinh thể có thể hình thành ở ngón chân, bàn chân và các khớp khác, gây ra những cơn đau gút. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát axit uric hiệu quả chỉ trong một tháng bằng cách điều chỉnh lối sống, đặc biệt là chế độ ăn và tập luyện.

1. Hạn chế thực phẩm giàu purin

Một số thực phẩm tự nhiên có chứa nhiều purin. Việc giảm lượng purin nạp vào cơ thể là cách lý tưởng để kiểm soát axit uric.

Các thực phẩm như thịt đỏ, nội tạng động vật, hải sản có vỏ và một số loại cá chứa nhiều purin. Bạn nên cắt giảm những thực phẩm này và thay thế bằng các lựa chọn ít purin như trứng, sữa ít béo và protein thực vật. Ban đầu, có thể giới hạn các món giàu purin xuống còn 1–2 lần/tuần. Hãy thử thêm quả anh đào vào khẩu phần, nghiên cứu cho thấy loại quả này hỗ trợ kiểm soát gút hiệu quả.

Những thực phẩm cần tránh, gồm thịt đỏ (bao gồm thịt nai), nội tạng động vật (gan, tụy,...), cá giàu purin (cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, cá trích, cá mòi, cá cơm), hải sản có vỏ (trai, sò, nghêu, hến), thịt gia cầm, thịt xông khói, một số sản phẩm từ sữa béo.

2. Ăn nhiều thực phẩm ít purin

Để giảm tải cho cơ thể, hãy tăng cường nhóm thực phẩm lành mạnh và ít purin như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, sữa ít béo hoặc tách béo, bơ đậu phộng và hầu hết các loại hạt, gạo, bánh mì, khoai tây, mì ống.

3. Áp dụng chế độ ăn DASH

Chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) không chỉ giảm huyết áp mà còn hạ axit uric, giúp phòng ngừa gút và bệnh tim mạch.

Chế độ ăn DASH giàu trái cây, rau củ, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, ít muối, hạn chế đồ uống có đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Để kiểm soát axit uric, hãy tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Chế độ ăn DASH có thể là một phương pháp dinh dưỡng phòng ngừa hấp dẫn đối với nguy cơ mắc bệnh gút, đồng thời điều trị huyết áp cao, tình trạng mà đa số bệnh nhân gút đều gặp phải. Vì vậy, chế độ ăn này có thể mang lại lợi ích kép.”

4. Tránh rượu và đồ uống có đường

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định không có mức tiêu thụ rượu nào là an toàn cho sức khỏe. Rượu, bao gồm cả bia, có thể làm tăng axit uric do thúc đẩy quá trình chuyển hóa purin. Tương tự, đồ uống có đường chứa fructose cũng gây tác động xấu. Thay vào đó, hãy chọn nước lọc hoặc trà không đường.

5. Tập thể dục đều đặn

Tập luyện cũng mang lại nhiều lợi ích nếu bạn bị gút. Vận động thường xuyên giúp hạ nồng độ axit uric, giảm nguy cơ viêm khớp, đồng thời kiểm soát cân nặng và giảm áp lực lên khớp.

Hãy đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa phải mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ nhanh hoặc đạp xe. Nên tập các bài vận động nhẹ nhàng, ít tác động như bơi lội, yoga hoặc thái cực quyền. Những bài tập này không chỉ cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng mà còn giúp tăng cường sức khỏe khớp, cải thiện tâm trạng và chất lượng cuộc sống về lâu dài.