Bật mí 3 thói quen ‘vàng’ sau bữa ăn dành cho người muốn kiểm soát đường huyết 21/12/2025 09:29

(PLO)- Không chỉ thực phẩm bạn ăn mà ngay cả những thói quen sau bữa ăn cũng có thể giúp kiểm soát đường huyết trong máu.

Dưới đây là 3 lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng giúp bạn kiểm soát đường huyết.

Đi bộ nhẹ sau khi ăn sẽ tốt cho sức khỏe. Ảnh Ai

Việc thực hiện các hành động nhỏ sau khi ăn có thể giảm tình trạng đường huyết tăng đột biến, cải thiện năng lượng và hỗ trợ trao đổi chất. Tuy nhiên, những thói quen này không thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu bạn bị tiểu đường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về phác đồ điều trị cụ thể.

Đi bộ 10 phút

Vận động nhẹ nhàng sau khi ăn là cách tốt nhất để giảm phản ứng đường huyết. Theo chuyên gia đi bộ giúp cơ thể sử dụng glucose ngay lập tức thay vì tích tụ trong máu. Đồng thời, việc vận động cũng làm giảm sự hấp thụ glucose tại ruột.

Nghiên cứu cho thấy đi bộ 10 phút ngay sau bữa ăn mang lại hiệu quả tương đương với 30 phút đi bộ vào các thời điểm khác. Nếu không thể ra ngoài, bạn có thể dọn dẹp nhà cửa, rửa bát hoặc leo cầu thang từ một đến ba phút để cải thiện mức insulin.

Uống nước lọc

Hãy duy trì thói quen uống nước trong và sau bữa ăn. Nước lọc giúp thận loại bỏ lượng glucose dư thừa khỏi máu hiệu quả hơn. Việc giữ đủ nước giúp duy trì thể tích máu bình thường, từ đó làm loãng nồng độ đường và hỗ trợ các chỉ số ổn định hơn.

Bổ sung món tráng miệng giàu chất xơ

Sau món chính, bạn nên chọn các loại trái cây giàu chất xơ như quả mọng hoặc món pudding hạt chia. Chất xơ đóng vai trò làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ bữa ăn vào máu.

Nếu không thích đồ ngọt, bạn có thể kết thúc bữa ăn bằng thực phẩm lên men như kim chi. Các thực phẩm này chứa lợi khuẩn probiotic giúp điều chỉnh chuyển hóa glucose, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm.

Các thói quen duy trì đường huyết bền vững

Bên cạnh 3 việc làm sau bữa ăn, bạn nên áp dụng các quy tắc sau suốt cả ngày:

Ăn theo thứ tự: Hãy ăn rau và protein trước khi ăn tinh bột (cơm, bánh mì, khoai tây) để làm chậm quá trình tiêu hóa.

Xây dựng bữa ăn cân bằng: Kết hợp tinh bột phức hợp, protein nạc, chất béo lành mạnh và nhiều chất xơ để no lâu và ổn định đường huyết.

Duy trì lối sống lành mạnh: Tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc, hạn chế ngồi lâu trước màn hình và tuyệt đối không hút thuốc lá.