5 bước đơn giản giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả trước mùa lễ hội 27/11/2025 20:01

(PLO)- Mùa lễ hội cuối năm thường đi kèm với thực phẩm giàu đường, khẩu phần ăn lớn, ít vận động khiến việc kiểm soát đường huyết trong máu trở nên khó khăn hơn.

Dù bạn mắc bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường hay chỉ đơn giản là muốn duy trì sự ổn định, kế hoạch 5 bước sau sẽ giúp bạn làm chủ lượng đường huyết của mình.

Đảm bảo ngủ đủ giấc giúp kiểm soát đường huyết. Ảnh: AI.



Đảm bảo ngủ đủ giấc

Bí quyết để kiểm soát đường huyết trước các bữa tiệc lớn bắt đầu ngay cả trước khi bạn thức dậy vào buổi sáng. Đó chính là một giấc ngủ chất lượng. Giấc ngủ tác động đến cơ thể theo nhiều cách, cả rõ ràng và tiềm ẩn.

Thứ nhất, thiếu ngủ làm xáo trộn các hormone điều chỉnh sự thèm ăn. Điều này khiến bạn cảm thấy đói hơn và dễ tìm đến những thực phẩm kém lành mạnh. Thứ hai, việc ngủ kém cũng làm suy giảm độ nhạy insulin. Vì vậy, bạn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng vào đêm trước bữa tiệc lớn để duy trì lượng đường ổn định hơn.

Ăn các bữa ăn cân bằng trong ngày

Việc bỏ bữa sớm trong ngày có thể dẫn đến tình trạng ăn quá mức sau đó. Điều này gây ra sự dao động mạnh của lượng đường trong máu.

Bạn nên duy trì các bữa ăn đều đặn trước bữa tiệc. Hãy ưu tiên các loại trái cây, rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên hạt giàu protein và chất xơ. Đặc biệt lưu ý đến bữa sáng. Theo chuyên gia, bỏ bữa sáng có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến bạn đói cồn cào. Từ đó, bạn sẽ dễ ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Bạn nên bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng giàu protein và chất xơ. Các lựa chọn tuyệt vời bao gồm: yến mạch làm từ bột protein và phủ trái cây; sữa chua parfait rắc ngũ cốc giàu chất xơ và quả mọng; hoặc trứng bác và bánh mì nướng bơ.

Lên kế hoạch cho hoạt động thể chất

Tập thể dục thường xuyên là nền tảng của việc kiểm soát đường huyết. Hoạt động thể chất sẽ thúc đẩy cơ thể sử dụng thức ăn bạn đã hấp thụ làm năng lượng. Điều này giúp ổn định lượng đường trong máu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ cần đi bộ 10 phút sau bữa ăn cũng có thể giúp hạ đường huyết hiệu quả. Vì vậy, hãy cố gắng lên kế hoạch trước cho một chuyến đi bộ nhanh sau bữa tiệc.

Tất nhiên, không phải sự kiện nào cũng phù hợp để đi bộ nhanh sau bữa ăn. Tuy nhiên, một số bữa tối gia đình thì có thể. Nếu vậy, hãy rủ người thân, bạn bè cùng đi dạo thư giãn quanh khu nhà.

Có chiến lược tiêu thụ rượu bia

Việc nắm rõ rằng rượu có thể ảnh hưởng xấu đến lượng đường trong máu sẽ rất hữu ích. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang mắc bệnh tiểu đường.

Rượu có thể làm giảm lượng đường trong máu. Từ đó, làm tăng nguy cơ hạ đường huyết, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng thuốc hạ đường huyết.

Điều này không có nghĩa là bạn phải kiêng hoàn toàn rượu bia. Tuy nhiên, nếu bạn định uống rượu bia trong dịp lễ, việc lên kế hoạch trước sẽ rất có lợi. Bước đầu tiên là xác định lượng rượu bia bạn sẽ uống.

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, giới hạn tốt nhất là một ly nếu bạn là phụ nữ và hai ly nếu bạn là nam giới.

Vấn đề không chỉ nằm ở lượng rượu mà còn ở cách bạn uống. Hãy cố gắng uống rượu cùng với thức ăn và lựa chọn đồ uống một cách kỹ lưỡng. Thậm chí, các loại đồ uống pha chế hấp dẫn, đậm chất lễ hội có thể chứa rất nhiều đường.

Đồ uống có cồn ít đường, chẳng hạn như rượu vang hoặc rượu mạnh pha chế không đường (zero sugar), có thể là lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra, hãy luôn nhớ uống đủ nước. Bạn nên xen kẽ đồ uống có cồn với nước có ga không đường có hương vị, nước lọc hoặc nước pha chanh.

Duy trì tư duy lành mạnh và thư giãn

Kỳ nghỉ lễ là thời gian để tận hưởng, bao gồm tất cả những món ăn tuyệt vời. Bạn có thể xử lý vấn đề này theo hai cách. Đối với một số người, việc lên kế hoạch trước cho buổi họp mặt gia đình hoặc tiệc tùng có thể hữu ích. Bạn có thể tự nhủ sẽ lấy hai món rau lên đĩa trước, sau đó là một món protein. Cuối cùng, bạn sẽ chọn một món ăn kèm hoặc.