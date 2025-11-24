7 mẹo tự nhiên kiểm soát đường huyết tại nhà 24/11/2025 20:18

Một chuyên gia hàng đầu về nội tiết và tiểu đường đã chỉ ra 7 thói quen sống tự nhiên giúp kiểm soát đường huyết. Dưới đây là những cách tự nhiên để kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến, bao gồm những thực phẩm và thói quen được bác sĩ chuyên khoa tiểu đường khuyên áp dụng.

Nên sử dụng giấm táo trước bữa ăn. Ảnh Ai

Lưu ý rằng đây không phải là "phương thuốc chữa bách bệnh". Chúng chỉ mang tính chất bổ sung, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, và không thể thay thế thuốc kê đơn, đặc biệt đối với những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao.

Bổ sung quế vào chế độ ăn

Quế giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính tương tự insulin. Nó thúc đẩy quá trình vận chuyển glucose vào tế bào. Quế có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói ở những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Cách dùng: Thêm vào các thực phẩm như yến mạch hoặc sinh tố.

Giữ cơ thể đủ nước (Hydrat hóa)

Uống đủ nước giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến lượng đường do mất nước. Nước hỗ trợ quá trình hydrat hóa và trao đổi chất tổng thể. Lưu ý: Việc uống quá nhiều nước có thể gây hại, đặc biệt ở những người mắc bệnh thận, rối loạn điện giải và bệnh tim. Cần uống nước ở mức độ vừa phải.

Hạt cỏ cà ri

Hạt cỏ cà ri chứa chất xơ hòa tan. Chất xơ này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate. Chúng cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và giảm lượng đường huyết lúc đói. Cách dùng: Ngâm hạt trước khi dùng giúp hạt dễ tiêu hóa và tăng cường lợi ích.

Yoga và Thiền/Hít thở chánh niệm

Thực hành yoga và hít thở sâu thường xuyên có thể làm giảm nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Cortisol trực tiếp ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Những bài tập này thúc đẩy sự thư giãn và cải thiện kiểm soát đường huyết. Đồng thời, nó giúp giảm lượng đường tăng đột biến do căng thẳng. Yoga cũng hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn, một yếu tố quan trọng khác trong kiểm soát đường huyết.

Sử dụng giấm trước bữa ăn

Giấm, đặc biệt là giấm táo, giúp tăng độ nhạy insulin bằng cách làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày. Điều này có thể giúp giảm lượng đường huyết sau ăn.

Sử dụng giấm thường xuyên có thể cải thiện khả năng kiểm soát glucose tạm thời, điều hòa lượng đường trong máu sau bữa ăn.

Thêm tinh bột kháng

Tinh bột kháng có tác dụng tương tự như chất xơ hòa tan, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Lợi ích bao gồm cải thiện độ nhạy insulin. Từ đó, nó góp phần kiểm soát đường huyết tốt hơn theo thời gian. Nguồn thực phẩm: Chuối xanh, các loại đậu, và gạo lứt đã nấu chín rồi để nguội.

Thực phẩm giàu magie

Magiê đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose và hoạt động của insulin. Thực phẩm giàu magie (như rau lá xanh và các loại hạt) có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.