5 đồ uống tốt cho người tiểu đường và hỗ trợ thanh lọc chức năng gan 15/11/2025 12:28

(PLO)- Những thức uống như trà xanh, nước chanh, nước ép củ dền... không chỉ hỗ trợ sức khỏe gan mà còn góp phần kiểm soát bệnh tiểu đường và ổn định đường huyết.

Gan giữ vai trò chủ chốt trong việc định hình sự cân bằng đường huyết, quá trình chuyển hóa chất béo, hoạt động của hormone và cung cấp năng lượng hàng ngày.

Trà xanh tốt cho sức khỏe gan và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Khi gan bị quá tải hoặc căng thẳng, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì mức glucose ổn định. Đây là mối quan tâm lớn đối với những người đang sống chung với bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh.

Dưới đây là 5 lựa chọn đồ uống phổ biến được nhiều người áp dụng để hỗ trợ sức khỏe gan và kiểm soát bệnh tiểu đường.

Trà xanh tốt cho sức khỏe gan và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường

Trà xanh chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ như catechin, giúp giảm viêm gan và giảm stress oxy hóa. Các hợp chất này hỗ trợ gan trong quá trình xử lý chất béo và hạn chế sự tích tụ mỡ trong tế bào gan. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh gan nhiễm mỡ đi kèm với tiểu đường.

Uống 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày có thể giúp giảm nồng độ men gan và cải thiện việc kiểm soát cân nặng. Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, thức uống này giúp duy trì mức đường huyết ổn định, giảm áp lực lên gan.

Nước chanh giúp thanh lọc gan và cân bằng lượng đường trong máu

Một ly nước chanh ấm mỗi ngày hỗ trợ quá trình thanh lọc tự nhiên của gan. Chanh giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, thúc đẩy sản sinh các enzyme như glutathione. Điều này giúp gan đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Thức uống này hỗ trợ tiêu hóa, kích thích lưu thông mật, giúp gan hoạt động hiệu quả. Uống nước chanh khi bụng đói có thể giúp giảm mỡ gan theo thời gian. Uống nước chanh ấm còn góp phần duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn.

Nước ép củ dền giúp giảm gan nhiễm mỡ và tổn thương oxy hóa

Nước ép củ dền chứa hàm lượng betalain dồi dào, một hợp chất nổi tiếng với tác dụng bảo vệ gan. Chúng hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, giảm tổn thương oxy hóa và thúc đẩy tái tạo tế bào gan.

Uống nước ép củ dền 2 đến 3 lần một tuần có thể giúp cải thiện nồng độ men gan và giảm mỡ gan. Hàm lượng nitrat tự nhiên cao trong nước ép củ dền giúp cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất và ổn định glucose lâu dài. Vì vậy, đây là thức uống cho bất kỳ ai đang theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh cho gan và bệnh tiểu đường.

Giấm táo hỗ trợ trao đổi chất và giảm mỡ gan

Giấm táo chứa axit axetic hỗ trợ tiêu hóa và có thể giúp giảm mỡ gan. Pha loãng một thìa canh giấm táo với một cốc nước trước bữa ăn có thể giúp phân hủy chất béo và cải thiện độ nhạy insulin.

Giấm táo luôn phải được pha loãng và sử dụng với số lượng hạn chế để tránh kích ứng dạ dày. Khi được sử dụng hợp lý như một phần của lối sống cân bằng, giấm táo hỗ trợ sức khỏe gan lâu dài và góp phần ổn định chức năng trao đổi chất.

Nước nghệ giúp cải thiện chức năng gan và kiểm soát tình trạng viêm

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Hoạt chất này giúp gan xử lý độc tố hiệu quả hơn và giảm tác động của stress oxy hóa.

Khi uống với nước ấm, nghệ hỗ trợ tiêu hóa, ổn định trao đổi chất và xử lý chất béo tốt hơn trong gan. Một nhúm nhỏ nghệ hòa với nước, uống mỗi ngày một lần, có thể giúp giảm viêm liên quan đến gan nhiễm mỡ và hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu.

Nghệ phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với các bữa ăn cân bằng và nên uống với lượng vừa phải để tránh khó chịu ở dạ dày.