3 loại đồ uống giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ 03/11/2025 10:21

(PLO)- Để chống lại bệnh gan nhiễm mỡ, Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa TS. Saurabh Sethi (Mỹ) khuyên dùng 3 loại thức uống lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe gan bằng cách giảm tích tụ mỡ.

Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan trên toàn thế giới. Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 32% dân số trưởng thành toàn cầu và đang là mối lo ngại y tế ngày càng tăng.

Trà xanh rất giàu catechin như EGCG (epigallocatechin-3-gallate). Các chất này có tác dụng cải thiện men gan và giảm tích tụ mỡ trong gan. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Mặc dù việc tránh rượu bia, loại bỏ thuốc lá và áp dụng chế độ ăn uống khoa học là thiết yếu để bảo vệ gan, một số lựa chọn lối sống và chế độ ăn uống khác cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể. Tiến sĩ Saurabh Sethi, MD, MPH, một Bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa được đào tạo tại AIIMS, Đại học Harvard và Đại học Stanford, đã liệt kê ba loại đồ uống ông thường khuyên dùng cho bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Ba loại đồ uống này được chứng minh bằng bằng chứng khoa học, tập trung vào khả năng cải thiện sức khỏe gan bằng cách giảm tích tụ mỡ và tăng cường chức năng men gan.

Dưới đây là 3 thức uống được bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khuyên dùng, đồng thời lưu ý việc sử dụng phải điều độ và có ý thức để tối đa hóa lợi ích sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh rất giàu catechin như EGCG (epigallocatechin-3-gallate). Các chất này có tác dụng cải thiện men gan và giảm tích tụ mỡ trong gan.

Cà phê

Tiến sĩ Sethi khuyến nghị người mắc bệnh gan nhiễm mỡ nên uống cà phê vì nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan. Ông khuyến nghị: “Hãy chọn cà phê hữu cơ và bỏ đường. Có thể thay thế bằng mật ong, quả la hán, hoặc stevia không chứa chất phụ gia erythritol".

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa nhiều betalain, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ tế bào gan và giảm tích tụ mỡ. Ông khuyến cáo: "Uống vừa phải để lượng đường không lấn át lợi ích".