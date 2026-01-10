Sức khỏe mùa Tết: Uống bia hay rượu vang để giảm gánh nặng cho gan? 10/01/2026 10:12

(PLO)- Không có loại đồ uống có cồn nào là "tốt cho sức khỏe" mà lượng tiêu thụ, tần suất và thói quen mới là yếu tố quyết định tác động đến cơ thể.

Lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe là không uống gì cả. Tuy nhiên, việc từ bỏ hoàn toàn rượu không phải lúc nào cũng khả thi. Việc uống bia, rượu vang hay rượu mạnh tốt hơn không phụ thuộc vào loại đồ uống. Điều này phụ thuộc vào liều lượng và tần suất bạn sử dụng.

Cách bạn uống như nhấp từng ngụm trong khi ăn hay uống lượng lớn một lúc cũng rất quan trọng. Ngoài ra, các thành phần đi kèm như nước pha chế có đường hoặc cocktail nhiều calo cũng gây ảnh hưởng.

Tất cả các loại đồ uống có cồn đều chứa ethanol. Đây là hợp chất gây cảm giác say và dẫn đến nhiều nguy cơ. Uống rượu liên quan đến bệnh gan, bệnh tim, trầm cảm, lo âu và một số loại ung thư.

Bia

Khẩu phần tiêu chuẩn của bia là 355 ml (12 oz) với nồng độ cồn 5% (ABV). Một phần này chứa khoảng 140-180 calo và 10-20 gram carbohydrate.

Bia chứa một lượng nhỏ chất chống oxy hóa từ lúa mạch và hoa bia. Nồng độ cồn thấp có thể khiến việc uống bia trở nên chậm rãi hơn. Tuy nhiên, đồ uống có cồn có thể làm rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột. Nếu muốn tốt cho tiêu hóa, bạn nên ăn dưa cải muối chua, kefir hoặc miso thay vì uống bia.

Rượu vang

Khẩu phần tiêu chuẩn của rượu vang là 130 ml với nồng độ cồn 12%. Một phần cung cấp khoảng 120-130 calo.

Rượu vang đỏ chứa resveratrol được cho là có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy lượng resveratrol để có hiệu quả không thể đạt được chỉ qua việc uống rượu. Bạn nên bổ sung chất này từ nho đen, quả việt quất hoặc quả óc chó. Uống rượu vang thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

Rượu mạnh

Khẩu phần tiêu chuẩn của rượu mạnh là khoảng 45 ml (1,5 oz) với nồng độ cồn 40%. Một phần chứa khoảng 100 calo và không có đường hay carbohydrate.

Rượu mạnh như vodka, gin, whiskey hoặc rum chứa ít calo nhưng nồng độ cồn cao. Điều này khiến người uống dễ say nhanh hơn. Các loại shot và cocktail rất dễ khiến bạn uống quá liều lượng cho phép.

Khẩu phần tiêu chuẩn cho một ly đồ uống

Một đơn vị đồ uống tiêu chuẩn tương đương khoảng 14 gam cồn nguyên chất. Cụ thể: Bia: 355 ml nồng độ 5%. Rượu vang: 140 ml nồng độ 12%. Rượu mạnh: 45 ml nồng độ 40%.

Một lon bia IPA 473 ml có thể tương đương với hai ly tiêu chuẩn. Các loại cocktail thường chứa từ 2 đến 3 phần đồ uống có cồn.

Mẹo để giảm thiểu tác hại Nếu chọn uống rượu, bạn hãy áp dụng các chiến lược sau để giảm thiểu rủi ro. Bạn cần hiểu rõ thế nào là một ly tiêu chuẩn để tránh uống quá nhiều. Hãy hạn chế tần suất sử dụng vì nguy cơ sức khỏe tăng theo số lần uống. Bạn nên uống chậm, dùng kèm với thức ăn để giảm áp lực lên hệ thần kinh. Việc xen kẽ với nước lọc giúp bổ sung nước cho cơ thể. Ngoài ra, bạn không nên uống rượu để dễ ngủ vì nó làm giảm chất lượng giấc ngủ. Người có bệnh lý nền cần thận trọng vì rượu tương tác với thuốc và làm trầm trọng thêm bệnh gan. Không có lượng rượu nào là an toàn tuyệt đối. Hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng để bảo vệ sức khỏe của bạn.