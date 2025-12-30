Uống bia sẽ có những lợi ích gì? 30/12/2025 10:57

(PLO)-Uống bia điều độ, mức độ vừa phải đem lại rất nhiều thứ tốt cho sức khỏe.

Bia là một trong những loại đồ uống có cồn lâu đời và được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới, với lịch sử hàng ngàn năm. Từ các nền văn minh cổ đại đến thời hiện đại, bia luôn đóng vai trò quan trọng trong các bối cảnh văn hóa và xã hội.

Theo các chuyên gia, nếu uống bia ở mức độ vừa phải cũng mang lại một số lợi ích sức khỏe nhất định.

Bia là nguồn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, bao gồm vitamin và khoáng chất. Nó chứa các vitamin nhóm B như niacin, riboflavin và pyridoxine, vốn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng.

Ngoài ra, bia còn cung cấp các khoáng chất như magie, kali và phốt pho, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Uống bia ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Bia có thể giúp tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), thường được gọi là cholesterol tốt. Hơn nữa, nó chứa các chất chống oxy hóa như polyphenol giúp giảm viêm và cải thiện chức năng mạch máu, từ đó tiềm năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng uống bia chừng mực có thể tác động tích cực đến chức năng nhận thức và bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và sa sút trí tuệ. Các chất chống oxy hóa trong bia, bao gồm flavonoid, giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa trong não, từ đó bảo tồn khả năng nhận thức khi chúng ta già đi.

Bia, đặc biệt là những loại có hàm lượng silicon cao, có thể góp phần giúp xương chắc khỏe. Silicon là yếu tố sống còn cho sự hình thành và sức khỏe của xương. Các nghiên cứu cho thấy uống bia vừa phải có thể cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Uống bia vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ sỏi thận. Hàm lượng nước cao trong bia giúp thận luôn đủ nước và đào thải độc tố. Thêm vào đó, tác dụng lợi tiểu của bia làm tăng lượng nước tiểu, giúp giảm nồng độ các khoáng chất có khả năng hình thành sỏi.