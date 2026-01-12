Uống ít cà phê lại khiến bạn nhận được nhiều lợi ích lạ lùng này 12/01/2026 13:50

(PLO)-Nhiều người cho biết họ bắt đầu trải nghiệm những giấc mơ vô cùng sống động, chỉ vài ngày sau khi cắt giảm lượng cà phê tiêu thụ.

Dù việc bớt uống cà phê mang lại nhiều lợi ích như làm trắng răng hay giảm số lần đi vệ sinh, nhưng sự xuất hiện của những giấc mơ như thật này lại là một tác dụng phụ khiến không ít người lo lắng.

Các nhà khoa học giải thích, caffeine là một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo bằng cách ngăn chặn adenosine, một hóa chất trong não tích tụ suốt cả ngày để tạo cảm giác buồn ngủ vào buổi tối.

Khi chúng ta nạp caffeine, nó sẽ khóa các tín hiệu của adenosine. Tuy nhiên, adenosine không biến mất mà vẫn đợi sẵn. Khi caffeine có trong cà phê hết tác dụng, cơn buồn ngủ sẽ ập đến mạnh mẽ hơn.

Với thời gian thải từ 3 đến 6 giờ, uống cà phê vào buổi chiều khiến caffeine vẫn có thể tồn tại trong cơ thể đến tận đêm khuya, làm gián đoạn giấc ngủ sâu và khiến chúng ta dễ thức giấc giữa chừng.

Khi có caffeine, tổng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ thường bị giảm sút. Khi bạn cắt giảm caffeine, nghĩa là cắt giảm lượng uống cà phê, thì cơ thể sẽ có cơ hội phục hồi bằng cách gia tăng thời gian ngủ sâu, giai đoạn mà não bộ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ và là lúc các giấc mơ sống động xuất hiện. Đó là những giấc mơ có chi tiết rõ ràng, hình ảnh sắc nét và cảm xúc mãnh liệt đến mức bạn có thể nhớ như in sau khi tỉnh dậy.

Để tối ưu hóa giấc ngủ mà vẫn tận dụng được lợi ích từ chất chống oxy hóa và vitamin B có trong cà phê, các chuyên gia khuyên bạn nên tránh caffeine ít nhất 8 giờ trước khi ngủ. Việc loại bỏ hoặc giảm bớt uống cà phê sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi cần thiết sau một thời gian dài bị ức chế bởi chất kích thích.