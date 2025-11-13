Điều gì xảy ra với gan, giấc ngủ và cân nặng của bạn khi ngưng uống rượu? 13/11/2025 14:09

(PLO)- Việc từ bỏ rượu vang hay mọi thức uống có cồn đều mang lại những tác động tích cực tức thời và lâu dài đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Dù rượu vang đỏ từng được ca ngợi là "thần dược" cho tim mạch, song các báo cáo y tế quốc tế đã khẳng định: Không có ngưỡng an toàn nào cho rượu bia. Ngay cả một giọt cũng tiềm ẩn rủi ro ung thư. Dưới góc độ khoa học, việc ngưng uống rượu là quyết định "vàng" giúp bạn cải thiện vóc dáng, bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc bệnh nan y.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 1 năm 2023 và dữ liệu trên tạp chí The Lancet, không có bất kỳ lượng rượu bia nào an toàn cho sức khỏe. WHO tuyên bố rượu bia có liên quan đến hơn 200 loại bệnh tật và ngay cả việc tiêu thụ ở mức vừa phải cũng có thể gây ung thư.

Dưới đây là sáu lợi ích thiết thực của việc cắt giảm và chấm dứt uống rượu vang và tất cả các loại đồ uống có cồn nói chung.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả (Giảm lượng calo nạp vào)

Rượu vang là "mối đe dọa ba mặt" đối với cân nặng. Nó cung cấp calo (115 đến 125 calo cho mỗi 147 ml), kích thích cảm giác thèm ăn và làm rối loạn các hormone gây đói của cơ thể (ghrelin và leptin).

Đối với hầu hết mọi người, càng uống nhiều rượu, chúng ta càng ăn nhiều, dẫn đến khó kiểm soát cân nặng.

Giảm nguy cơ mắc các loại ung thư

Theo nghiên cứu và WHO, rượu là một chất gây ung thư nhóm 1 mạnh. Khi phân hủy trong cơ thể, rượu tạo thành một hợp chất có khả năng gây hại cho DNA và làm tăng nguy cơ mắc bảy loại ung thư, bao gồm ung thư khoang miệng, gan, thanh quản, đại trực tràng và vú.

Nguy cơ mắc bệnh tăng lên ngay cả với một lượng nhỏ rượu. Sản phẩm phụ của quá trình tiêu hóa rượu là acetaldehyde (có thể làm tổn thương DNA) và ethanol (làm tăng tình trạng viêm, stress oxy hóa). Đây là những yếu tố liên quan trực tiếp đến việc tăng nguy cơ ung thư.

Lá gan được phục hồi

Gan là cơ quan đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ chuyển hóa rượu. Mỗi khi uống, một số tế bào gan sẽ chết và tình trạng viêm gia tăng. Uống rượu kéo dài có thể gây hại nghiêm trọng cho gan, dẫn đến các bệnh lý như gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ hóa và xơ gan.

Việc ngưng uống rượu cho phép lá gan phục hồi và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đe dọa tính mạng này.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Rượu vang đỏ thường được cho là tốt cho tim mạch, nhưng nhiều nghiên cứu đã phóng đại lợi ích này. Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích (nếu có) có thể đến từ các yếu tố gây nhiễu khác như lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập thể dục mà những người uống rượu vang có xu hướng áp dụng.

Các chuyên gia y tế hiện tại không khuyến khích bất kỳ ai bắt đầu uống rượu chỉ để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Đạt chất lượng giấc ngủ sâu hơn

Hầu hết những người kiêng rượu đều xác nhận họ ngủ ngon hơn rất nhiều. Rượu có tác dụng an thần ban đầu, nhưng sau đó lại dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn và kém chất lượng vào nửa đêm và nửa sau của đêm.

Việc loại bỏ rượu giúp giảm mất ngủ, buồn ngủ ban ngày và tăng thời gian ngủ sâu.

Tiết kiệm chi tiêu đáng kể

Từ bỏ rượu vang là một cách tuyệt vời để cải thiện tình hình tài chính cá nhân. Chi phí cho rượu có thể dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn USD mỗi tháng (tương đương với hàng chục triệu đồng). Việc chấm dứt tiêu thụ rượu vang (và đồ uống có cồn) có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản đáng kể mỗi năm.