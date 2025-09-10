Mỗi ly rượu đang 'ăn mòn' não bộ và vòng eo của bạn như thế nào? 10/09/2025 14:34

(PLO)- Một ly rượu có thể mang đến niềm vui thoáng chốc, nhưng lại lặng lẽ lấy đi sự minh mẫn của não bộ và làm cân nặng trở nên khó kiểm soát.

Theo NDTV, uống rượu bia thường liên quan đến các vấn đề về gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, rượu bia có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn theo nhiều cách. Nó có thể gây ra cả những tác động ngắn hạn, chẳng hạn như giảm khả năng ức chế và những tác động dài hạn, bao gồm cả suy yếu hệ miễn dịch.

Nhiều người tin rằng thỉnh thoảng uống một cốc bia hoặc một ly rượu vang là không có hại. Trái ngược với quan niệm phổ biến này, không có mức tiêu thụ rượu bia nào là an toàn cho sức khỏe.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khi nói đến việc tiêu thụ rượu bia, không có lượng rượu bia nào là an toàn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, vì nó là một chất độc hại có tác động lên tâm thần và có thể dẫn đến tình trạng lệ thuộc.

Tác động của rượu lên não

Uống rượu có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe. Nó đặc biệt có thể gây ra những tác động bất lợi cho não bộ.

Rượu làm suy yếu chức năng não và ảnh hưởng đến trí nhớ. Ảnh: Pexels

Ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm suy giảm chức năng nhận thức và khả năng ra quyết định. Theo thời gian, uống rượu mãn tính có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể về cấu trúc và chức năng não, bao gồm teo não, suy giảm chức năng dẫn truyền thần kinh và các vấn đề về trí nhớ. Những điều này có thể gây ra khó khăn trong học tập, các vấn đề sức khỏe tâm thần và cả các vấn đề về trí nhớ ngắn hạn lẫn dài hạn.

Rượu - rào cản trong kiểm soát cân nặng

Theo bác sĩ tim mạch Alok Chopra, tại New Delhi, Ấn Độ, rượu làm chậm quá trình đốt cháy chất béo, đồng thời chỉ cung cấp “calo rỗng”, không mang lại giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, rượu còn kích thích cảm giác thèm ăn, dễ dẫn đến ăn uống quá mức, gây khó khăn trong việc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Những nguy hiểm khác

Chuyên gia còn đề cập thêm những tác hại tiềm ẩn sau đây liên quan đến việc uống rượu:

- Thúc đẩy việc ăn uống vô độ, khiến bạn tăng cân.

- Làm hỏng chất lượng giấc ngủ, dẫn đến mệt mỏi và giảm chức năng nhận thức vào ngày hôm sau.

- Gây gánh nặng cho gan, tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, một trong những biến chứng phổ biến nhất liên quan đến việc uống rượu.