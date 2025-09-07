Tại sao ăn quá nhiều đường lại có hại cho sức khỏe? 07/09/2025 08:28

(PLO)- Đường không chỉ khiến bạn tăng cân mà còn âm thầm tàn phá sức khỏe, từ tim mạch, tiểu đường cho đến lão hóa và gan nhiễm mỡ.

Theo Healthline, đường không chỉ là "kẻ thù" của cân nặng mà còn gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Dưới đây là 6 lý do bạn nên cắt giảm lượng đường trong chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Chế độ ăn nhiều đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch. Lượng đường dư thừa có thể dẫn đến béo phì, gây viêm nhiễm và làm tăng triglyceride, đường huyết và huyết áp, tất cả đều là những yếu tố rủi ro cho tim. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ nhiều đường bổ sung có nguy cơ mắc các bệnh về tim và đột quỵ cao hơn đáng kể.

2. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Ăn quá nhiều đường có thể khiến bạn tăng cân và tích tụ mỡ thừa, đây là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thừa cân, béo phì được coi là yếu tố nguy hiểm nhất dẫn đến bệnh này. Không chỉ vậy, nếu dùng nhiều đường trong thời gian dài, cơ thể dễ bị kháng insulin, làm đường huyết tăng cao và càng làm nguy cơ tiểu đường lớn hơn.

3. Tăng nguy cơ mắc ung thư

Chế độ ăn giàu đường có thể dẫn đến béo phì, một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Hơn nữa, đường còn gây viêm nhiễm và kháng insulin, hai yếu tố có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của các tế bào ung thư.

4. Đẩy nhanh quá trình lão hóa da

Khi ăn nhiều đường, cơ thể tạo ra các hợp chất gọi là AGEs. Chúng phá hủy collagen và elastin, hai loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi. Kết quả là da nhanh chóng chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn sớm.

Ăn quá nhiều đường không chỉ làm bạn tăng cân mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy nguy hiểm: tim mạch, tiểu đường, ung thư, lão hóa sớm và gan nhiễm mỡ. Ảnh: Pexels

5. Tăng tốc độ lão hóa tế bào

Telomere, cấu trúc bảo vệ ở cuối nhiễm sắc thể, sẽ tự nhiên ngắn lại khi chúng ta già đi. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình này, làm tăng tốc độ lão hóa của tế bào trong cơ thể.

6. Gây gan nhiễm mỡ

Không giống các loại đường khác, fructose (một loại đường có trong nhiều thực phẩm chế biến) gần như chỉ được gan xử lý. Khi bạn nạp quá nhiều đường chứa fructose, gan sẽ bị quá tải và chuyển hóa phần fructose dư thừa thành chất béo. Tình trạng này dần dần dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), một căn bệnh ngày càng phổ biến hiện nay.