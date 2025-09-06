9 lợi ích độc đáo của cà phê 06/09/2025 09:30

(PLO)- Cà phê là một loại đồ uống quen thuộc nhưng mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, từ việc tăng năng lượng, cải thiện tâm trạng đến bảo vệ não, tim và gan.

Podcast: 9 lợi ích độc đáo của cà phê

Theo Healthline, cà phê không chỉ là thức uống giúp bạn tỉnh táo vào mỗi buổi sáng. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, loại đồ uống quen thuộc này mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ. Dưới đây là 9 lợi ích độc đáo của cà phê:

1. Tăng cường năng lượng và sự tập trung

Cà phê chứa caffeine, một chất kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp chống lại mệt mỏi và tăng mức năng lượng. Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn các thụ thể của adenosine, một chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ. Điều này làm tăng các chất dẫn truyền thần kinh khác trong não, bao gồm dopamine, giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tập trung hơn.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 về lâu dài.

Một phân tích tổng hợp 30 nghiên cứu cho thấy, mỗi tách cà phê mỗi ngày giúp giảm khoảng 6% nguy cơ mắc bệnh. Điều này được cho là do khả năng bảo vệ chức năng của tế bào beta trong tuyến tụy, nơi sản xuất insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu.

3. Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy cà phê có thể giúp giảm nguy cơ Alzheimer và Parkinson. Một đánh giá của 13 nghiên cứu ghi nhận, những người uống cà phê thường xuyên ít có khả năng mắc Parkinson và bệnh tiến triển chậm hơn. Cà phê cũng được cho là có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và rối loạn nhận thức.

4. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể lưu trữ chất béo và giúp đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tổng hợp từ 12 nghiên cứu cho thấy người uống nhiều cà phê thường có lượng mỡ cơ thể thấp hơn, đặc biệt là ở nam giới.

Lợi ích độc đáo của cà phê: từ tăng năng lượng đến bảo vệ sức khỏe.

Một nghiên cứu khác cũng phát hiện kết quả tương tự ở phụ nữ. Ngoài ra, những người uống 1–2 tách cà phê mỗi ngày có khả năng duy trì mức độ vận động thể chất theo khuyến nghị cao hơn 17% so với những người uống ít hơn.

5. Giảm nguy cơ trầm cảm

Cà phê cũng có thể đóng vai trò trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu trên hơn 14.000 sinh viên cho thấy, những người uống từ 4 tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ trầm cảm thấp hơn so với những người chỉ uống 1 tách.

6. Bảo vệ gan

Nhiều nghiên cứu chứng minh cà phê có lợi cho sức khỏe gan. Người uống cà phê thường xuyên có mức độ xơ hóa gan thấp hơn, một chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sẹo hóa mô gan.

7. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Uống cà phê với lượng vừa phải (3–5 tách/ngày) có thể giảm 15% nguy cơ bệnh tim và 21% nguy cơ đột quỵ, theo các nghiên cứu tổng hợp. Tuy nhiên, caffeine có thể làm tăng huyết áp, vì vậy những người có huyết áp cao nên cân nhắc điều chỉnh lượng tiêu thụ.

8. Có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Với hàng loạt lợi ích cho tim mạch, gan, não bộ và chuyển hóa, cà phê được cho là có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Một phân tích từ 40 nghiên cứu chỉ ra rằng, uống 2–4 tách cà phê mỗi ngày liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong, bất kể tuổi tác hay cân nặng.

9. Cải thiện hiệu suất thể thao

Cà phê thường được các vận động viên sử dụng để cải thiện hiệu suất và tăng mức năng lượng. Một nghiên cứu trên 126 người lớn tuổi cho thấy việc uống cà phê có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất vận động và tốc độ đi bộ. Ngoài ra, một đánh giá lớn của 46 nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ caffeine vừa phải có thể cải thiện nhẹ sức mạnh cơ bắp và thời gian hoàn thành bài tập.

Uống cà phê điều độ, khoảng 3–4 tách mỗi ngày, thường được coi là an toàn cho hầu hết người trưởng thành. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, trẻ em, thanh thiếu niên và những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.