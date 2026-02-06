Những đồ uống nóng có tác dụng bù nước tương đương nước lọc 06/02/2026 10:33

(PLO)- Dù nước lọc là tiêu chuẩn vàng để cung cấp nước, các loại đồ uống nóng cũng đóng góp đáng kể vào lượng chất lỏng cần thiết hàng ngày.

Khi tiêu thụ vừa phải, nhiều loại đồ uống nóng có thể cung cấp lượng nước tương đương nước lọc.

Các loại trà chứa caffeine như trà đen, trà xanh, trà trắng và trà ô long có hàm lượng nước cao, nên chúng giúp bạn đáp ứng mục tiêu cung cấp đủ nước hàng ngày. Ảnh: AI.

Trà đen hoặc trà xanh

Các loại trà chứa caffeine như trà đen, trà xanh, trà trắng và trà ô long được sản xuất từ cây trà (Camellia sinensis). Nhờ hàm lượng nước cao, các loại trà này giúp bạn đáp ứng mục tiêu cung cấp đủ nước hàng ngày.

Tác dụng lợi tiểu của caffeine thường bị cho là gây mất nước. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ trà chứa caffeine ở mức độ vừa phải không dẫn đến mất nước nhiều hơn so với nước lọc.

Kết quả một thử nghiệm đối chứng so sánh trà đen với nước cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về cân bằng chất lỏng. Điều này chứng minh việc uống trà thông thường cung cấp lượng nước tương đương nước lọc.

Trà thảo dược

Các loại trà thảo mộc như bạc hà, gừng và hoa cúc vốn dĩ không chứa caffeine. Chúng được sản xuất từ lá, hoa và rễ của nhiều loại cây nên về mặt kỹ thuật được coi là các loại nước sắc.

Các loại trà không caffeine có tác dụng tương tự nước sau khi cơ thể bị mất nước nhẹ. Nghiên cứu cho thấy lượng chất lỏng giữ lại sau khi uống trà thảo mộc không khác biệt đáng kể so với nước lọc khi đo sau hai giờ uống.

Cà phê

Tương tự trà, cà phê đen chủ yếu bao gồm nước. Dù caffeine có thể làm tăng lượng nước tiểu, nghiên cứu cho thấy nó tác động tối thiểu đến tình trạng hydrat hóa ở người uống thường xuyên với lượng vừa phải.

Nghiên cứu cho thấy nồng độ caffeine cao (khoảng 4 đến 5 tách đậm đặc) mới gây tăng lượng nước tiểu. Ngược lại, mức tiêu thụ thấp đến trung bình (khoảng 2 đến 3 tách) không làm xáo trộn cân bằng chất lỏng.

Việc uống khoảng bốn cốc 200 ml mỗi ngày cung cấp độ hydrat hóa tương tự nước ở những người có thói quen uống cà phê.

Sữa ấm

Vì sữa chủ yếu là nước nên góp phần hiệu quả vào quá trình hydrat hóa. Thậm chí, một số bằng chứng cho thấy sữa giúp cơ thể giữ nước tốt hơn cả nước lọc.

Sữa giúp duy trì sự hydrat hóa nhờ hàm lượng natri và kali. Đây là các chất điện giải giúp giữ nước hiệu quả. Ngoài ra, carbohydrate trong sữa giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và kéo dài thời gian bù nước cho cơ thể.

Mẹo sử dụng đồ uống ấm để bổ sung nước

Nước nóng pha chanh là lựa chọn tốt nếu bạn muốn thưởng thức thức uống ấm không chứa caffeine hay calo dư thừa. Thức uống này vừa giữ nước vừa hỗ trợ nhiều quá trình sinh lý của cơ thể.

Việc xen kẽ đồ uống nóng với nước lọc trong suốt cả ngày giúp bạn giữ đủ nước và có thể góp phần kéo dài tuổi thọ. Bạn nên tránh thêm đường, siro hoặc kem vào đồ uống vì chúng có thể gây tăng cân, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, hãy giới hạn lượng caffeine hàng ngày dưới 400 mg (khoảng 2 đến 3 cốc 355 ml) để tránh tác dụng phụ.