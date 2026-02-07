7 lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của hạt tiêu đen 07/02/2026 08:03

(PLO)- Hãy thêm hạt tiêu đen vào bữa ăn hằng ngày một cách hợp lý để vừa tăng hương vị món ăn, vừa chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên.

Podcast: 7 lợi ích sức khỏe tiềm ẩn của hạt tiêu đen

Theo NDTV, không chỉ là gia vị quen thuộc, hạt tiêu đen còn được xem như "kho báu dinh dưỡng" nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, tiêu đen không phải là thuốc chữa bệnh. Để phát huy hiệu quả, bạn cần dùng điều độ, lâu dài và kết hợp với lối sống lành mạnh. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật mà hạt tiêu đen mang lại:

Hỗ trợ tiêu hóa

Hoạt chất piperine trong tiêu đen giúp kích thích tiết enzyme tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất. Tuy nhiên, dùng quá nhiều có thể gây nóng rát hoặc kích ứng dạ dày.

Giàu chất chống oxy hóa

Tiêu đen giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và lão hóa sớm, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Tiềm năng trong phòng ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy piperine có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và thúc đẩy quá trình tự hủy của chúng. Tuy nhiên, không nên thay thế phương pháp điều trị y khoa bằng gia vị.

Bảo vệ não bộ, tăng cường trí nhớ

Tiêu đen được ghi nhận có khả năng làm chậm suy giảm nhận thức và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý thần kinh như Alzheimer.

Hỗ trợ trao đổi chất và kiểm soát cân nặng

Tiêu đen giúp cải thiện độ nhạy insulin, thúc đẩy phân giải chất béo, từ đó hỗ trợ duy trì vóc dáng và mức năng lượng ổn định.

Tiêu đen hỗ trợ trao đổi chất và kiểm soát cân nặng. Ảnh: Pexels

Tác dụng chống viêm tự nhiên

Piperine giúp giảm các chất gây viêm trong cơ thể, góp phần phòng ngừa các bệnh viêm mạn tính và hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch

Tiêu đen có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục sau nhiễm trùng.