7 loại trái cây có hàm lượng đường thấp tốt cho sức khỏe 02/02/2026 09:39

(PLO)- Một số loại trái cây có hàm lượng đường cao có thể làm tăng nhanh đường huyết. Vì vậy, việc lựa chọn trái cây ít đường, giàu dưỡng chất là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Podcast: 7 loại trái cây có hàm lượng đường thấp tốt cho sức khỏe

Theo Doctor NDTV, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, một số loại có hàm lượng đường cao có thể gây tăng đường huyết nhanh, đặc biệt không phù hợp với người mắc tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng. Vì vậy, việc lựa chọn trái cây ít đường nhưng giàu dinh dưỡng là rất quan trọng. Dưới đây là 7 loại trái cây được khuyến nghị:

Quả mâm xôi

Mỗi cốc mâm xôi chỉ chứa khoảng 5g đường nhưng lại rất giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Loại quả này giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm viêm.

Dâu tây

Một cốc dâu tây cung cấp khoảng 7g đường cùng hàm lượng cao vitamin C và polyphenol. Dâu tây giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ tim mạch và có đặc tính chống viêm hiệu quả.

Việt quất

Mỗi cốc việt quất chứa khoảng 7g đường, giàu vitamin K, chất xơ và hợp chất anthocyanin. Đây là loại quả tốt cho trí não, thị lực, xương khớp và hệ tiêu hóa.

Quả kiwi

Mỗi quả kiwi cung cấp khoảng 6–7g đường, dồi dào vitamin C, E và kali. Ngoài ra, enzyme actinidin trong kiwi giúp phân giải protein, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Bưởi

Nửa quả bưởi chứa khoảng 10g đường, giàu vitamin C và hợp chất naringin. Bưởi giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhưng chọn đúng loại còn quan trọng hơn.

Ổi

Mỗi quả ổi chứa khoảng 9g đường nhưng rất giàu chất xơ, vitamin C, lycopene và kali. Ổi giúp kiểm soát đường huyết, tốt cho da, tim mạch và hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người mắc tiểu đường.

Quả bơ

Một quả bơ chỉ chứa khoảng 1g đường nhưng lại rất giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và kali. Bơ giúp tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ sức khỏe tim mạch.