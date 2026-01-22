Chuối hay khoai lang tốt hơn cho người tiểu đường? 22/01/2026 11:34

(PLO)- Cả chuối và khoai lang đều chứa nhiều dưỡng chất cho một chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt tốt cho người tiểu đường.

Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ, protein và carbohydrate phức tạp trong khoai lang có thể khiến chúng trở thành lựa chọn ưu việt hơn trong việc kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Chuối hay khoai lang giúp giảm cân tốt hơn. Ảnh: AI



Chuối hay khoai lang giúp giảm cân tốt hơn?

Trái cây và rau củ có hàm lượng calorie và chất béo thấp, rất phù hợp để giảm cân. Tuy nhiên, các dưỡng chất trong khoai lang mang lại lợi thế nhất định trong việc kiểm soát cân nặng.

Protein và chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calorie. Mặc dù độ chín của chuối ảnh hưởng đến hàm lượng chất xơ, nhưng nhìn chung khoai lang vẫn vượt trội hơn ở chỉ số này. Cụ thể, một củ khoai lang nướng cỡ trung bình chứa 3,8 gam chất xơ, trong khi một quả chuối cùng kích cỡ chứa 3,1 gam.

Về hàm lượng protein, khoai lang cung cấp 2,3 gam, còn chuối chỉ đạt 1,3 gam. Hàm lượng chất xơ và protein cao hơn trong khoai lang giúp tăng cảm giác no đáng kể hơn so với chuối.

Loại nào ổn định đường huyết tốt hơn?

Nếu muốn duy trì đường huyết ổn định, khoai lang là lựa chọn tối ưu. Trái cây và rau củ chứa carbohydrate đơn giản như fructose và glucose giúp cơ thể phân giải nhanh, nhưng dễ gây tăng đường huyết đột biến.

Chuối có lượng đường đơn giản nhiều hơn đáng kể so với khoai lang. Một quả chuối trung bình chứa 5,72 gam fructose và 5,88 gam glucose. Trong khi đó, một củ khoai lang trung bình chỉ chứa 0,57 gam fructose và 0,65 gam glucose.

Khoai lang là nguồn cung cấp carbohydrate phức tạp tuyệt vời, cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Tuy nhiên, cả hai đều không phải là lựa chọn tồi nếu bạn không ăn chuối quá chín. Cả chuối chưa chín và khoai lang nấu chín để nguội đều chứa tinh bột kháng, một loại carbohydrate lành mạnh tốt cho hệ tiêu hóa.

So sánh giá trị dinh dưỡng

Chuối và khoai lang cung cấp các lợi ích sức khỏe khác nhau:

Kali: Khoai lang chứa nhiều kali hơn chuối. Một củ khoai lang nướng cung cấp 542 mg kali, trong khi một quả chuối cung cấp 422 mg. Kali hỗ trợ ổn định huyết áp và cân bằng chất lỏng.

Vitamin C: Khoai lang có lượng vitamin C gấp đôi chuối, hỗ trợ miễn dịch và hình thành collagen.

Vitamin A: Khoai lang giàu beta-carotene, giúp cơ thể tạo ra vitamin A để hỗ trợ thị lực và miễn dịch.

Axit folic: Chuối chiếm ưu thế ở dưỡng chất này với 23,6 microgam, trong khi khoai lang chỉ cung cấp 6,84 microgam. Axit folic rất quan trọng cho việc tạo ra DNA.

Nên chọn chuối hay khoai lang khi nào?

Tùy vào mục tiêu sức khỏe, bạn có thể lựa chọn loại thực phẩm phù hợp. Chuối là món ăn nhẹ nhanh chóng, tiện lợi vì sự ngọt tự nhiên và không cần chế biến. Khoai lang lại là nguồn bổ sung vitamin C và A tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch.

Cả chuối và khoai lang đều phù hợp để phục hồi sau tập luyện nhờ giàu protein, carbohydrate và kali. Đối với sức khỏe tim mạch, cả hai đều giúp tăng lượng kali và giảm natri. Để cải thiện đường ruột, cả hai đều cung cấp chất xơ và tinh bột kháng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi.

Cách đưa chuối và khoai lang vào thực đơn

Bạn có thể kết hợp các loại thực phẩm này bằng nhiều cách đơn giản. Hãy thử thêm lát chuối vào yến mạch hoặc sữa chua, xay chuối vào sinh tố để tạo vị ngọt tự nhiên. Với khoai lang, bạn có thể nghiền làm nền cho các món ăn thay cơm, nướng cắt miếng ăn kèm bữa chính hoặc thêm vào món salad.