Ăn chuối trước khi ngủ: Hiệu quả bất ngờ đối với giấc ngủ của bạn 09/12/2025 15:35

(PLO)- Ăn chuối trước khi ngủ một đến hai tiếng có thể giúp bạn dễ ngủ hơn nhờ các hợp chất tryptophan, kali và magie.

Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, ăn chuối có thể giúp bạn dễ ngủ hơn. Chuối có nhiều tác dụng đối với cơ thể, trong đó nó giúp bạn ngủ ngon hơn.

Tryptophan trong chuối chuyển hóa thành hormone giúp ngủ ngon. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tryptophan chuyển hóa thành hormone giúp ngủ ngon

Chuối chứa tryptophan, một loại axit amin (một thành phần cấu tạo nên protein) mà não của bạn sử dụng để sản xuất hormone serotonin và melatonin:

Serotonin là một loại hormone giúp thư giãn và điều hòa giấc ngủ.

Melatonin là một loại hormone giúp điều hòa chu kỳ giấc ngủ.

Một số nghiên cứu cho thấy tryptophan từ thực phẩm có thể giúp bạn ngủ nhanh hơn và sâu hơn. Chuối chín vàng có nhiều tryptophan nhất. Chuối chín quá (chuyển sang màu nâu) chứa melatonin.

Magie giúp cơ bắp thư giãn

Ngoài tryptophan, chuối còn chứa magie. Khoáng chất này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Magie giúp cơ bắp và dây thần kinh của bạn thư giãn, đồng thời đóng vai trò trong quá trình sản xuất melatonin. Những người thiếu magie có thể gặp khó khăn khi ngủ, vì vậy ăn một quả chuối trước khi đi ngủ có thể giúp họ thư giãn.

Kali có thể giúp giảm chuột rút ban đêm

Chuối được công nhận là nguồn cung cấp kali dồi dào. Kali là một chất điện giải (khoáng chất tích điện) có thể giúp ngăn ngừa chuột rút cơ khi bạn ngủ. Nó cũng có thể hỗ trợ chất lượng giấc ngủ tổng thể bằng cách giúp cơ thể bạn thư giãn.

Carbohydrate làm tăng Tryptophan trong não

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp 27 gram carbohydrate. Ăn carbohydrate trước khi đi ngủ có thể giúp tryptophan dễ dàng đi vào não hơn. Tăng cường tryptophan có thể cải thiện sản xuất serotonin và melatonin, giúp bạn dễ ngủ hơn.

Chất xơ giúp bạn cảm thấy no

Chất xơ trong chuối có thể giúp bạn không thức dậy vì đói. Cảm giác no bụng có thể giúp bạn tránh thức dậy vì đói vào giữa đêm.

Một quả chuối cỡ trung bình chứa 3 gam chất xơ. Chuối chưa chín có nhiều chất xơ nhất, trong khi chuối chín chuyển hóa thành đường nhiều hơn.

Vitamin B6 cải thiện hormone giấc ngủ

Chuối cung cấp vitamin B6 (pyridoxine). Chất dinh dưỡng thiết yếu này hỗ trợ quá trình hình thành serotonin và melatonin trong não để giúp cải thiện giấc ngủ.

Thời gian là quan trọng

Mặc dù ăn chuối trước khi đi ngủ có thể giúp cải thiện giấc ngủ, nhưng ăn chuối một đến hai tiếng trước khi đi ngủ thậm chí còn có lợi hơn. Điều này cho phép cơ thể có thời gian tiêu hóa và xử lý các chất dinh dưỡng có trong chuối.

Còn điều gì có thể giúp bạn có một giấc ngủ ngon?

Đừng chỉ dựa vào việc ăn chuối. Chuối có thể giúp ích, nhưng chúng không phải là thứ duy nhất giúp ngủ ngon. Duy trì thói quen ngủ tốt cũng rất quan trọng để có được giấc ngủ chất lượng.

Thói quen ngủ lành mạnh có thể bao gồm:

Hạn chế thời gian sử dụng màn hình trước khi đi ngủ.

Đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi đêm.

Có một phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh.

Hạn chế caffeine vào buổi chiều và buổi tối.

Nếu bạn liên tục gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ, hãy đến gặp bác sĩ để được đánh giá. Có thể bạn đang mắc chứng rối loạn giấc ngủ cần được điều trị.

Thiếu ngủ chất lượng có liên quan đến nhiều vấn đề, bao gồm khó khăn trong việc quản lý cân nặng, hiệu suất làm việc hoặc học tập kém, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường và trầm cảm.