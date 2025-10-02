Người bệnh tiểu đường có nên ăn chuối? 02/10/2025 18:11

(PLO)- Người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối một cách an toàn nhưng chọn chuối chưa chín hẳn, kiểm soát nghiêm ngặt khẩu phần ăn và ăn giữa các bữa chính để tránh tăng đường huyết đột biến.

Người bệnh tiểu đường không cần phải kiêng chuối hoàn toàn. Các chuyên gia y tế khẳng định, thời điểm tốt nhất để ăn chuối cho người tiểu đường phụ thuộc vào yếu tố thời gian, khẩu phần và độ chín của quả.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



5 lợi ích sức khỏe đánh giá của chuối

Nguồn năng lượng giải phóng chậm: Chuối chứa carbohydrate phức hợp tiêu hóa chậm (đặc biệt là khi chưa chín). Sự giải phóng năng lượng đều đặn này giúp giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa, rất hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường trong việc tránh đường huyết tăng đột ngột.

Giàu chất xơ: Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 3g chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ kháng insulin.

Dồi dào kali và chất điện giải: Chuối cung cấp gần 358mg kali trên 100g, hỗ trợ chức năng cơ bắp và cân bằng dịch trong cơ thể. Điều này đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường thường xuyên tập thể dục.

Vitamin và chất chống oxy hóa: Chuối giàu Vitamin C, Vitamin B6 và chất chống oxy hóa, hỗ trợ khả năng miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ tâm trạng: Chuối chứa Vitamin B6, giúp cơ thể sản xuất serotonin. Serotonin hỗ trợ sức khỏe tinh thần, làm giảm căng thẳng và mệt mỏi, gián tiếp giúp người bệnh kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Chuối có an toàn cho người bệnh tiểu đường?

Người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc điều độ và đúng thời điểm.

Chuối có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình, nghĩa là chúng làm tăng đường huyết chậm hơn so với thực phẩm có GI cao. Tuy nhiên, kiểm soát khẩu phần ăn là điều kiện tiên quyết.

Thời điểm và loại chuối tốt nhất cho người bệnh tiểu đường

Thời điểm vàng để tiêu thụ: Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tốt nhất nên ăn chuối như một bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn chính, thay vì ăn kèm với các bữa ăn giàu carbohydrate như cơm hoặc bánh mì.

Chuối xanh/chưa chín là ưu tiên hàng đầu: Độ chín ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng đường. Chuối hơi xanh (chưa chín hẳn) có nhiều tinh bột kháng hơn và ít đường hơn, do đó phù hợp hơn với người bệnh tiểu đường.

Tinh bột kháng này hoạt động như chất xơ trong ruột, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Việc chọn chuối chưa chín hẳn là một cách đơn giản để tận dụng tối đa chất dinh dưỡng với rủi ro thấp nhất.

Các cách: Người bệnh tiểu đường có thể ăn chuối luộc hoặc ăn chuối sống/hơi chín trong món ăn.

Nguyên tắc vàng khi dùng chuối

Để đảm bảo chuối an toàn cho người bệnh tiểu đường, hãy tuân thủ những mẹo như theo dõi đường huyết, kiểm soát khẩu phần, tránh kết hợp sai cụ thể là không ăn chuối cùng lúc với các bữa ăn chính nhiều tinh bột (cơm, bánh mì). Ngoài ra, người bệnh tiểu đường nên tăng cường vận động.