Ăn thứ này sẽ giảm nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2 02/09/2025 13:56

Một nghiên cứu kéo dài 6 năm với sự tham gia của 4.700 người của Đại học Harvard cho thấy, việc kết hợp chế độ ăn Địa Trung Hải với tập thể dục thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 tới 31%.giảm đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 tới 31%.

Kết quả nghiên cứu làm nổi bật các đặc điểm của chế độ ăn Địa Trung Hải và tầm quan trọng của hoạt động thể chất trong việc tăng cường sức khỏe.

Chế độ ăn Địa Trung Hải không chỉ là một kế hoạch bữa ăn mà còn là một lối sống nhấn mạnh các mô hình ăn uống lành mạnh.

Chế độ ăn Địa Trung Hải thường tiêu thụ nhiều loại trái cây và rau củ đầy màu sắc hàng ngày cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu.

Đồng thời ăn theo kiểu Địa Trung Hải ăn ưu tiên các chất béo lành mạnh, chủ yếu từ dầu ô liu nguyên chất, giàu chất béo không bão hòa đơn có thể giảm viêm. Đây là những nguồn tuyệt vời của chất béo lành mạnh, chất xơ và protein, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải cũng ưu tiên các loại mì ống, bánh mì và gạo nguyên hạt được ưu tiên hơn các loại ngũ cốc tinh chế, vì chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ hơn.

Chế độ ăn này cũng khuyến khích tiêu thụ cá và thịt gia cầm ở mức độ vừa phải, đồng thời hạn chế ăn thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vì muối, các loại thảo mộc và gia vị đầy hương vị giúp tăng cường hương vị món ăn, mang lại lợi ích sức khỏe và giảm lượng natri nạp vào.

Do nhấn mạnh vào thực phẩm toàn phần và chất béo lành mạnh, chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp các cá nhân đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh, bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.