Các loại thực phẩm có thể giúp tăng nồng độ tesosterone cho nam giới 31/12/2025 10:17

(PLO)- Trứng, rau lá xanh và sô cô la đen không chỉ là những món ăn ngon, mà còn giúp nam giới tăng nồng độ testosterone một cách tự nhiên, đồng thời cải thiện sức khỏe toàn diện.

Theo Doctor NDTV, testosterone là hormone quan trọng quyết định sức khỏe sinh lý, cơ bắp và năng lượng của nam giới. Một chế độ ăn uống thông minh với các thực phẩm giàu kẽm, magie, chất béo lành mạnh và vitamin có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh testosterone một cách tự nhiên. Dưới đây là những gợi ý hàng đầu bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tăng nồng độ testosterone một cách tự nhiên.

Trứng

Trứng nguyên quả cung cấp cholesterol, protein, vitamin D và selen, những chất cần thiết cho quá trình sản sinh testosterone.

Nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ lòng đỏ trứng thường xuyên, đặc biệt khi kết hợp với tập luyện, giúp tăng cường hormone nam hiệu quả.

Trứng cung cấp dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ cơ thể sản sinh testosterone hiệu quả.

Rau lá xanh

Các loại rau như rau bina, cải xoăn hay cải bó xôi chứa lượng magie dồi dào, giúp tăng testosterone và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Một chế độ ăn nhiều rau lá xanh giúp cân bằng hormone và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hàu

Hàu nổi tiếng với hàm lượng kẽm cao – khoáng chất quan trọng để tổng hợp testosterone. Thiếu kẽm có thể dẫn đến giảm nồng độ hormone này, vì vậy bổ sung hàu vào thực đơn tuần vài lần sẽ giúp duy trì mức testosterone ổn định.

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, vitamin B6 và folate, hỗ trợ điều hòa hormone và giảm tác động tiêu cực của căng thẳng lên testosterone. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc salad.

Hành tây và tỏi

Nhờ chứa flavonoid, hành tây và tỏi không chỉ bảo vệ tinh trùng mà còn kích thích hormone luteinizing, thúc đẩy sản xuất testosterone tự nhiên. Thêm chúng vào chế biến món ăn hằng ngày sẽ mang lại hiệu quả lâu dài.

Sô cô la đen và ca cao

Flavonoid và magie trong sô cô la đen và ca cao hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm và tăng sản xuất testosterone. Lựa chọn sô cô la chứa ít đường để vừa ngon vừa bổ dưỡng.