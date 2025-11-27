5 bước đơn giản giúp nam giới trên 35 tuổi lấy lại cơ thể săn chắc, giảm mỡ bụng 27/11/2025 14:56

Việc lấy lại vóc dáng và giảm mỡ bụng thường bị xem là một vòng luẩn quẩn. Nó là sự pha trộn giữa động lực, cảm giác tội lỗi và những kế hoạch tập luyện dang dở. Với nhiều người, việc chấp nhận "thân hình ông bố" là một điểm tựa thoải mái.

Đi bộ sau mỗi bữa ăn. Ảnh: AI.

Tuy nhiên, thay đổi vóc dáng không nhất thiết đồng nghĩa với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Nó cũng không cần hàng giờ tập luyện mệt mỏi tại phòng gym. Huấn luyện viên thể hình Lars Meidell đã chia sẻ 5 bước thực tế. Các bước này giúp nam giới chuyển từ "ông bố vạm vỡ" trở nên săn chắc, mỡ bụng giảm rõ rệt chỉ trong vòng 90 ngày.

Bước 1: Điều chỉnh lại quá trình chuyển hóa cơ thể

Lars Meidell cho biết sai lầm lớn nhất mọi người mắc phải là cố gắng tập luyện để vượt qua tình trạng trao đổi chất chậm và căng thẳng. Ông khuyên nên bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê đen vào buổi sáng. Việc này giúp tránh tiêu thụ đường hoặc các chất gây tăng đột biến insulin.

Bước 2: Ưu tiên bổ sung protein

Tiêu thụ protein phải là ưu tiên hàng đầu nếu bạn đang bắt đầu quá trình chuyển đổi vóc dáng. Theo huấn luyện viên, bạn đang ăn ít hơn 150 gram protein mỗi ngày.

Ông ấy chia sẻ một mẹo nhỏ dễ áp dụng. Cụ thể, thêm 150 gram sữa chua Hy Lạp với hai muỗng bột protein và quả mọng đông lạnh. Đây là cách dễ dàng nhất để nạp 60 gram protein trong ngày của bạn.

Bước 3: Đi bộ sau mỗi bữa ăn

Một trong những thói quen đơn giản nhất lại có thể mang lại tác động lớn nhất. Đó là bạn nên đi bộ sau bữa ăn. Thói quen này giúp kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì quá trình trao đổi chất ổn định.

Bước 4: Tuyệt đối không bỏ qua ngày tập chân

Theo vị huấn luyện viên này, việc tập chân có vai trò rất lớn để cơ thể săn chắc. Ông gọi đó là một bài tập tăng cường trao đổi chất mạnh mẽ. Các bài tập chùng chân (lunges) hoặc squat giúp tăng cường trao đổi chất và testosterone nhiều hơn bất kỳ bài tập nào khác.

Bước 5: Lên kế hoạch cho 'bữa ăn gian lận'

Thay vì né tránh các sự kiện xã hội, bạn nên lên kế hoạch cho các bữa ăn này. Từ đó, các bữa tối công việc hay sự kiện xã hội sẽ không làm hỏng tiến trình lấy lại vóc dáng và cơ thể săn chắc của mình. Thậm chí, bạn chỉ cần đừng ăn uống vô tội vạ, hãy ăn nhẹ trước những sự kiện này để kiểm soát cơn đói.

Lars cũng chỉ ra rằng nhiều người trên 35 tuổi có dấu hiệu sớm của tình trạng chậm trao đổi chất. Điều này đặc biệt đúng với những người làm công việc căng thẳng và ngồi nhiều giờ. Nếu bạn đang phải đối mặt với mỡ bụng, mỡ hông, hoặc tình trạng sụt giảm năng lượng vào giữa ngày, quá trình trao đổi chất của bạn đã bắt đầu suy giảm. Bạn nên áp dụng ngay các bước này để chuyển từ "thân hình ông bố" sang thân hình săn chắc, cơ bắp.