Đề xuất về chỗ để và sạc xe điện ở chung cư 10/01/2026 14:07

(PLO)- Dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD có nội dung bổ sung quy định bắt buộc các dự án nhà chung cư xây mới phải bố trí khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Theo dự thảo này, Bộ Xây dựng đề xuất bố trí khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp không thể bố trí ở ngoài trời, hoặc trên mặt đất thì bố trí tại chỗ để xe trong nhà chung cư.

Bên cạnh đó, phải bố trí khu vực để xe điện gần lối ra vào, gần đường dốc. Trường hợp bố trí tại tầng hầm thì cần thuận lợi cho việc thông gió và tiếp cận của lực lượng chữa cháy.

Chung cư bố trí nơi sạc xe điện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất cần tách biệt khu vực để xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong; tách biệt khu vực để xe ô tô điện và khu vực để xe hai bánh điện (xe mô tô điện, xe gắn máy điện, xe đạp điện); duy trì khoảng ngăn cách tối thiểu 2m giữa các khu vực để xe, trường hợp không đảm bảo khoảng cách trên, phải sử dụng tường, hoặc vách ngăn đặc bằng vật liệu không cháy với chiều cao tối thiểu 2m.

Điều này cho thấy xu hướng bổ sung các quy định bắt buộc các dự án nhà chung cư xây mới phải bố trí khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện, khu vực đổi pin và các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với xe điện.

Số lượng phương tiện sử dụng năng lượng điện tại Việt Nam đang gia tăng. Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu ô tô, trong đó có 200.000 ô tô điện; 70 triệu xe máy, trong đó gần 3 triệu xe máy điện… chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn, trong đó có TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, TP có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện là 13.124 xe (chiếm 71%); số lượng xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử là 88.742 xe (trong đó có khoảng 25.000 xe máy điện, chiếm 28,1%).

Số lượng trạm sạc trên địa bàn TP hiện nay có khoảng 1.000 trạm sạc, trong đó của V-Green là 900 trạm, với 9.432 trụ sạc, 14.743 cổng sạc (4.792 cổng sạc nhanh ôtô điện, 9.839 sạc chậm ô tô điện) và 300 trạm sạc nhanh xe máy điện với 9.000 cổng sạc; Số điểm đổi pin xe máy của Selex motors khoảng 50 điểm (900pin) dùng chung và chia sẻ với nhiều hãng xe.

TP đang có 39.566 xe ô tô điện (trong đó có khoảng 25.000 xe ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện.

Với khuyến cáo chung của thế giới, tiêu chuẩn cần có là 10 xe ô tô/trụ sạc, 50 xe máy/trụ sạc. Số lượng trụ sạc ô tô điện hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên với số lượng xe điện kinh doanh vận tải chiếm 63,1% phương tiện xe ô tô điện, các trụ sạc chủ yếu là sạc chậm.

Trong giai đoạn tới, TP cần đồng thời triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện và phát triển bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô điện tại các khu vực trọng điểm, nhằm rút ngắn thời gian sạc cho người dùng.