Cuộc cách mạng xe điện: Pin thể rắn sạc nhanh như đổ xăng đã xuất hiện 08/01/2026 08:38

(PLO)- Donut Lab tuyên bố đã chế tạo thành công pin thể rắn với công suất lớn, sẵn sàng sản xuất hàng loạt mà không cần sử dụng bất kỳ vật liệu quý hiếm nào.

Donut Lab (Hãng xe Verge - Phần Lan) vừa tuyên bố tạo ra loại pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm này đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Xe điện sắp tới có thể sạc nhanh như đổ xăng nhờ pin thể rắn. Ảnh: Donut Lab.



Pin thể rắn không dùng chất lỏng này có mật độ năng lượng gần gấp đôi pin Tesla thông thường. Tốc độ sạc tương đương thời gian đổ xăng. Độ an toàn và tuổi thọ của pin cũng đạt mức chưa từng có.

Pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên sẵn sàng thương mại hóa đã xuất hiện. Nó hứa hẹn cách mạng hóa thế giới xe điện, từ ô tô, xe máy đến xe tải lớn. Đây là những khẳng định từ phía nhà sản xuất Donut Lab.

Công ty này nổi tiếng với động cơ điện tích hợp trong bánh xe cho hãng Verge. Họ tuyên bố các mô-đun pin không chất lỏng đã có sẵn công suất sản xuất mức gigawatt-giờ.

Hãng Verge Motorcycles cho biết mẫu xe TS Pro sẽ dùng loại pin này. Đây sẽ là chiếc xe điện chạy pin thể rắn đầu tiên sản xuất hàng loạt. Dự kiến chiếc xe điện sẽ đến tay người dùng vào quý I năm nay.

Loại pin này nhẹ hơn, mật độ năng lượng cao hơn và an toàn hơn. Nó sạc nhanh và bền bỉ hơn các loại pin lithium-ion sử dụng chất điện phân lỏng.

Theo Donut Lab, pin thể rắn của họ có mật độ năng lượng 400 watt-giờ/kilogram. Pin có thể sạc đầy chỉ trong năm phút. Tuổi thọ pin lên đến 100.000 chu kỳ mà không cần giới hạn mức sạc ở 80%.

Để so sánh, pin Li-ion cao cấp hiện có mật độ khoảng 250-300 Wh/kg. Loại pin cũ chỉ đạt 5.000 chu kỳ sạc và thường bị giới hạn mức sạc tối đa.

Nhiệt độ khắc nghiệt hầu như không ảnh hưởng đến pin của Donut Lab. Sản phẩm giữ được hơn 99% dung lượng ở nhiệt độ từ -30°C đến 100°C.

Về mặt an toàn, pin thể rắn này sẽ không bốc cháy nếu bị hư hỏng. Pin có thể sản xuất ở mọi nơi vì không dùng vật liệu quý hiếm. Donut Lab cho biết sản phẩm làm từ các vật liệu có sẵn và thân thiện môi trường.

Chi phí sản xuất loại pin này cũng được cho là rẻ hơn pin lithium-ion tương đương. Xe máy TS Pro của Verge là ví dụ điển hình cho hiệu quả của công nghệ này.

Phiên bản cũ dùng pin lithium-ion mất 35 phút để sạc. Mẫu xe mới dùng pin thể rắn chỉ mất dưới 10 phút sạc. Phạm vi di chuyển của xe có thể tăng từ 217 dặm lên đến 370 dặm (tương tương từ 437 lên đến 592 km).

Giám đốc điều hành Donut Lab, ông Marko Lehtimaki cho biết: “Câu trả lời về việc pin thể rắn sẵn sàng sử dụng là ngay bây giờ. Donut Lab đã thiết kế loại pin hiệu suất cao và đang dùng thực tế trên xe máy Verge”.

Hiện pin thể rắn của Donut Lab sẽ được trưng bày tại CES 2026 ở Las Vegas từ ngày 6 tháng 1.