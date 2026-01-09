Xe bán tải điện giá khoảng 790 triệu đồng của Ford hứa hẹn có công nghệ tự lái 09/01/2026 09:14

Hệ thống này được lắp đặt trên nền tảng Universal Electric Vehicle của Ford dự kiến ra mắt năm 2027.

Việc sở hữu công nghệ giúp Ford giảm 30% chi phí so với mua từ nhà cung cấp ngoài. Ảnh: Ford.



Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến là điều Ford đã chờ đợi từ lâu. Năm 2016, hãng tuyên bố sẽ có xe tự lái cấp độ 4 vào năm 2021. Khi đó, Ford muốn "nhảy cóc" từ cấp độ 2 lên cấp độ 4 nhưng đã đánh giá thấp những thách thức kỹ thuật của hệ thống này.

Ford xác nhận sẽ sử dụng LiDAR để hỗ trợ hệ thống cấp độ 3. Công nghệ này sẽ ra mắt trên các mẫu xe thuộc nền tảng Universal Electric Vehicle mới, bắt đầu với một chiếc xe bán tải điện cỡ trung giá khoảng 30.000 USD (tương đương hơn 790 triệu đồng). Tuy nhiên, Ford chưa xác nhận mẫu xe này có trang bị LiDAR cấp độ 3 ngay khi ra mắt hay không.

Trao đổi với Reuters, ông Doug Field, người đứng đầu bộ phận xe điện của Ford cho biết bộ hỗ trợ lái xe mới là tùy chọn. Ford chưa quyết định sẽ thu phí một lần hay theo hình thức đăng ký thuê bao.

Ford cho rằng khả năng tự lái không nên là một tính năng cao cấp, đồng thời khẳng định sẽ giúp hệ thống cấp độ 3 dễ tiếp cận hơn nhờ phần mềm và phần cứng tự phát triển.

Việc sở hữu công nghệ giúp Ford giảm 30% chi phí so với mua từ nhà cung cấp ngoài, giúp hệ thống có khả năng mở rộng tốt hơn trong tương lai.

Mấu chốt nằm ở "bộ não" xe hơi thống nhất mới của Ford. Đây là mô-đun mạnh mẽ kết hợp hệ thống thông tin giải trí, ADAS, âm thanh và mạng. Trung tâm điện toán này cho phép xử lý các tác vụ phức tạp nhanh hơn bao giờ hết với thiết kế chỉ bằng một nửa máy tính cũ và chi phí sản xuất rẻ hơn đáng kể.

Tại CES, Ford cũng tiết lộ trợ lý AI mới cho các dòng xe Ford và Lincoln. Trợ lý này không phải bản thay thế cho ChatGPT hay Gemini mà được thiết kế riêng cho Ford. Chỉ cần chụp ảnh bao củi, AI sẽ cho biết số lượng có thể chất vừa thùng xe Ford F-150. Năm tới, trợ lý AI sẽ được tích hợp trực tiếp vào màn hình trên xe.