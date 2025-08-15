Thương hiệu Ford thừa nhận sai lầm khi khai tử xe thông thường 15/08/2025 13:50

(PLO)- Vào năm 2018, Ford đã đưa ra một quyết định gây chấn động: hãng sẽ ngừng sản xuất tất cả các dòng xe thông thường tại Mỹ, ngoại trừ Mustang, để tập trung vào xe tải và crossover.

Đã vài năm trôi qua, và giờ đây, chính chủ tịch điều hành Bill Ford đã thừa nhận rằng việc khai tử xe thông thường có thể là một ý tưởng tồi.

Vào năm 2018, Ford đã đưa ra một quyết định gây chấn động: hãng sẽ ngừng sản xuất tất cả các dòng xe thông thường tại Mỹ, ngoại trừ Mustang, để tập trung vào xe tải và crossover. Ảnh: Ford.



Trong một cuộc phỏng vấn với Autocar, Bill Ford đã chia sẻ về tương lai của công ty. Ông thừa nhận rằng: "Tại châu Âu, nơi xe thông thường cũng đã bị gạt ra ngoài lề, về mảng xe du lịch, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi chưa đủ mạnh mẽ như mức cần thiết."

Sau quyết định năm 2018, dòng xe thông thường như xe sedan của Ford đã biến mất khỏi thị trường Mỹ chỉ trong hai năm. Doanh số của Ford đã giảm từ 2,5 triệu xe năm 2018 xuống còn 1,9 triệu xe năm 2020. Mặc dù doanh số đã phục hồi trở lại mức 2 triệu xe vào năm 2024 nhờ xe bán tải, việc thiếu các mẫu xe nhỏ hơn, giá cả phải chăng đã khiến hãng mất đi một lượng lớn khách hàng.

Chủ tịch điều hành Bill Ford ám chỉ rằng chiến lược của Ford có thể sẽ bao gồm nhiều xe hơn, tiết lộ rằng con trai ông, Nick Ford, đang tham gia vào việc xây dựng chiến lược tương lai. "Tôi nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên một cách thú vị bởi những gì sắp tới"- ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh quan điểm rằng xe điện không phải là giải pháp duy nhất. "Trong tương lai, điện khí hóa sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong giao thông vận tải, nhưng nó sẽ không phải là yếu tố duy nhất. Ngành kinh doanh động cơ đốt trong (ICE) sẽ dần bị loại bỏ, nhưng nó sẽ không biến mất. Điều gì xảy ra sẽ khác nhau tùy theo khu vực"- ông kết luận.