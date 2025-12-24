Đề xuất bỏ sổ kiểm định giấy, chỉ sử dụng dữ liệu điện tử 24/12/2025 12:02

(PLO)-Bộ Công an vừa đề xuất bỏ cấp Sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ cấp bản giấy, lưu trữ dữ liệu điện tử các loại giấy chứng nhận chất lượng của xe cơ giới.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác đăng ký xe, kiểm định xe cơ giới và đăng kiểm phương tiện thủy; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khi thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, kiểm định phương tiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.

Việc sử dụng sổ đăng kiểm online sẽ tiện dụng cho người dân. Ảnh: THY NHUNG

Chương I dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 79/2024 về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 51/2025.

Trong đó, bổ sung nhiều nội dung mới như việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe; dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic.

Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung quy định dữ liệu hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công là Chứng từ chuyển quyền sở hữu.

Chương II dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 82/2024 về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Đó là việc bỏ cấp Sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; bỏ cấp bản giấy, lưu trữ dữ liệu điện tử các loại giấy chứng nhận chất lượng của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, cải tạo và giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe.

Đặc biệt, dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy, lưu trữ dữ liệu điện tử và bỏ cấp bản giấy Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy.

Theo Bộ Công an, dự thảo Thông tư đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, tương thích của Thông tư với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, sử dụng phương tiện thủy Công an nhân dân hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Đồng thời, dự thảo cũng tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công an trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với quy định của pháp luật, có tính khả thi, ổn định và sát với thực tiễn công tác.

Nội dung Thông tư không phát sinh thủ tục hành chính mới liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện.

Dự thảo cũng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về công tác đăng ký xe, kiểm định xe cơ giới và đăng kiểm phương tiện thủy; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số khi thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, kiểm định phương tiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an năm 2025.