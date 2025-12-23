Luật sư phân tích khi tài xế vượt đèn đỏ để chạy xe đang cháy đến trụ sở cứu hoả 23/12/2025 14:04

Vụ việc tài xế chở pin laptop bị cháy chạy hơn 2 km đến trụ sở cảnh sát PCCC “cầu viện” đang được nhiều người quan tâm.

Theo thông tin, một tài xế chạy xe tải loại 5 tấn chở pin phế liệu từ cảng Cát Lái tới phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương cũ), thấy khói lửa bốc cháy ở thùng xe, kèm nhiều tiếng nổ.

Khi phát hiện cháy, tài xế dừng xe bên đường, kêu gọi nhiều tài xế dùng bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Sau đó, tài xế chạy đến trụ sở Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2 gần nơi sự cố.

Tài xế xe tải nhanh chóng đến trụ sở cảnh sát PCCC và được dập tắt đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Tài xế bật đèn khẩn cấp, tăng tốc, điều khiển ô tô len lỏi giữa dòng xe đông đúc. Do lửa bùng phát ngày càng lớn ở thùng hàng, anh Tùng phải lái xe vượt đèn đỏ để tới trụ sở cảnh sát nhanh nhất. Tới nơi, anh dừng xe ở bãi cỏ ven đường, nhanh chóng chạy vào báo tin cho lực lượng PCCC.

Sau đó được 12 lính cứu hỏa ở trong trụ sở đã nhanh chóng đưa hai xe chữa cháy kéo vòi rồng dập lửa sau gần 5 phút.

Vấn đề pháp lý được đặt ra ở đây là trong tình huống khẩn cấp như vậy, tài xế có bị xử phạt vì vi phạm giao thông?

Theo Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn dưới góc độ pháp lý: Căn cứ khoản 11 Điều 2, khoản 1 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành, tình huống trên có thể xem là tình thế cấp thiết, tài xế có thể được loại trừ trách nhiệm và không bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ (nếu có) với lỗi điều khiển xe lạng lách, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Vì muốn hạn chế thiệt hại lớn về tính mạng, sức khỏe, tài sản đang đe dọa chính tài xế và những người tham gia giao thông khác, tài xế đã buộc phải chạy nhanh, vượt đèn đỏ để nhanh chóng đến trụ sở PCCC nhờ dập lửa. Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM

Cũng theo Luật sư Võ Đan Mạch, dưới góc độ thực tế, hành động nhanh trí, kịp thời của tài xế đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận xe bị cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, việc tiếp tục điều khiển khi xe bị cháy là rất mạo hiểm, vì tiềm ẩn nguy cơ nổ, đám cháy lan rộng hơn hoặc giải phóng khói độc hại trên đường đi, gây nguy hiểm cho tài xế và những người tham gia giao thông khác, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và phòng cháy chữa cháy hiện hành chưa có quy định cụ thể về quy trình xử lý đối với trường hợp xe bị cháy khi đang lưu thông trên đường. Song, với trách nhiệm của công dân trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy (Điều 6, khoản 7 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024) và quy định liên quan đến trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật, bất khả kháng (khoản 7 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024), tài xế cần dừng xe tại vị trí trống trải, cách xa khu dân cư và các phương tiện, vật liệu dễ cháy khác.

Sau đó bật đèn khẩn cấp, đặt biển cảnh báo, chủ động dập lửa trước bằng bình chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn. Đồng thời liên hệ ngay đến số điện thoại báo cháy (114), thông báo rõ về tình hình và địa điểm bị cháy để lực lượng PCCC chuẩn bị phương án đến dập lửa.