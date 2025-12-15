Đề xuất không xử phạt người không mang giấy tờ khi lái xe, người dân nói gì? 15/12/2025 15:37

(PLO)- Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, tức là sẽ không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Vừa qua, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe.

Theo đề xuất, CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, tức là sẽ không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Đề xuất này nhận được nhiều sự đồng tình của người dân và các chuyên gia.

Nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất CSGT sẽ chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, tức là sẽ không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ. Ảnh: TN

Trao đổi với PLO, ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM rất ủng hộ. “Hiện nay ai cũng sử dụng điện thoại thông minh, thời đại số giảm được cái gì thì hay cái đó, đòi hỏi loại giấy tờ cứng thì vô lý. Do đó, khi mở điện thoại ra là có đủ các giấy tờ để trình cho cơ quan chức năng là rất hợp tình, hợp lý”- ông Tính nhận định.

Tuy nhiên theo ông Tính, việc không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ là hợp lý, nhưng đối với người trẻ dùng công nghệ, còn người già không rành công nghệ thì sử dụng loại giấy.

Ông Huỳnh Minh Châu, Chuyên gia ô tô, xe máy cho rằng: “Tôi đồng tình và ủng hộ chủ trương này vì nó phù hợp với xu hướng số hoá hiện nay. Với việc tích hợp vào ứng dụng VneID thì rất tiện cho người dân, không phải mang theo nhiều giấy tờ, giảm rủi ro quên hay làm mất. Vấn đề này cũng tránh được các loại giấy tờ giả”.

Tuy nhiên, ông Châu cũng lưu ý người dân không phải ai cũng ứng dụng đủ công nghệ, nhất là người lớn tuổi, người ở nông thôn và việc điện thoại có không phải lúc nào cũng kết nối mạng internet, 4G.

“Chưa kể là phần mềm đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp cũng chưa đảm bảo thông suốt, cập nhật đầy đủ. Nên cần phải triển khai song song theo cách mới và cách cũ, linh hoạt, không cứng nhắc. Không nên xử phạt người dân nếu không xuất trình được trên VneID khi vẫn xuất trình bằng hình thức khác phù hợp”- ông Châu đặt vấn đề.

Ông Châu chia sẻ thêm, hướng đi trên là đúng, phù hợp, nhưng cần làm mềm, làm chắc và đặt người dân làm trung tâm để phục vụ, không làm khó người dân.

Một tài xế tại TP.HCM cũng đồng tình với việc không còn việc xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ. “Miễn sao người tham gia giao thông có thể chứng minh được đủ điều kiện và các loại giấy tờ để tham gia giao thông là được”- tài xế này chia sẻ.