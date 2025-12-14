Từ vụ xe tải lùi cán trúng người ở Bắc Ninh, tầm quan trọng của camera lùi? 14/12/2025 15:12

(PLO)- Từ vụ xe tải lùi cán trúng người ở Bắc Ninh, nhiều người đặt câu hỏi về tầm quan trọng của camera lùi đối với xe tải.

Mới đây, vụ tai nạn xảy khi chiếc xe tải lùi phía sau cán trúng người phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh khiến nhiều người lo lắng khi các loại xe lớn nhưng không có camera lùi.

Vụ tai nạn được ghi lại bởi camera an ninh lắp đặt gần đó. Thời điểm này, một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng dưới lòng đường, dáng vẻ như đang nghe điện thoại thì bất ngờ, chiếc xe tải từ phía sau lưng lùi đến. Chỉ vài giây sau, chiếc xe tải đã cán trúng người phụ nữ này dưới bánh xe.

Clip hiện cũng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, theo đó phía dưới phần bình luận nhiều ý kiến cho rằng cần thiết việc lắp camera lùi cho các loại xe tải.

Nhiều ý kiến cho rằng, các xe lớn nên lắp camera lùi. Ảnh: MXH

Chia sẻ trên một nhóm mạng xã hội, thành viên Hồ Linh nhận xét: “Thông thường xe tải được lắp đặt nhạc khi lùi xe để cảnh báo người đi đường. Tôi xem clip thấy lùi xe mà không mở tiếng nhạc lùi xe, không hiểu lý do vì sao?”

Một thành viên khác cho rằng: “Khi lùi xe, bác tài phải quan sát hết 4 hướng, đảm bảo an toàn thì mới lùi xe”.

Thành viên có tên là Trương Trinh cũng chia sẻ: “Bây giờ các xe tải gắn còi báo có giọng đọc nhằm mục đích khi xe tải đang lùi, đang rẽ xin nhường đường. Chắc xe này không lắp nên người phụ nữ không được cảnh báo”.

Thành viên Minh Huy chia sẻ: “Đây có thể lọt vào điểm mù của xe, vì thế trong khi công nghệ hiện đại không gắn camera sau để đảm bảo an toàn cho người đi đường”.

Hiện nay, quy định của Luật không bắt buộc các loại xe kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera lùi. Thay vào đó Luật vừa được thông qua (Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự trong đó có Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật có hiệu lực từ 1-7-2026): Quy định rõ “xe ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM khuyến cáo người dân phòng tránh “điểm mù” trong quá trình tham gia giao thông.

PC08 khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần chủ động trang bị các thiết bị hỗ trợ quan sát như gương cầu lồi phía trước đầu xe ô tô, hệ thống camera 360 độ, nhằm tăng cường khả năng quan sát, loại bỏ điểm mù hiệu quả, góp phần phòng tránh tai nạn.

Theo PC08 việc lắp đặt camera không chỉ hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết tốt hơn các tình huống xung quanh, mà còn đóng vai trò là công cụ giám sát hành trình, giúp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân khi có sự cố xảy ra, từ đó nâng cao tính minh bạch và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT liên quan đến điểm mù xe ô tô, PC08 khuyến cáo người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ khi tham gia giao thông cần phải: