Công an vào cuộc vụ tài xế taxi 'làm xiếc' tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng của du khách 03/01/2026 11:58

(PLO)- UBND phường Nha Trang đã giao Công an phường xác minh vụ tài xế taxi có hành vi gian lận để chiếm đoạt tiền của du khách nước ngoài.

Sáng 3-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển thông tin kèm video ghi cảnh một tài xế taxi có hành vi tráo tiền của du khách nước ngoài cho công an phường xác minh, làm rõ.

Tay trái tài xế nhận tờ 200.000 đồng từ du khách. Ảnh: XH

"Phường đã giao Công an phường xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu sự việc đúng như video đang lan truyền trên mạng xã hội. Phường Nha Trang sẽ mạnh tay với các hành vi không văn minh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương"- ông Tây nói.

Như đã thông tin, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tài xế taxi ở Nha Trang làm "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí.

Tài xế tráo tờ 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng rồi báo du khách đưa thiếu. Ảnh: XH

Theo nội dung video, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang.

Lúc này, nam du khách ngồi ghế trước đưa ra tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế taxi nhanh nhẹn dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng cho nam du khách và giải thích đưa thiếu.

Nam tài xế chỉ vào đồng hồ báo cước nói số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Lúc này nam du khách đồng ý và lấy lại tờ 10.000 đồng.

Video ghi lại cảnh tài xế trao tiền của du khách.

Toàn bộ vụ việc được một nữ du khách ngồi dãy ghế phía sau dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".