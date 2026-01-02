Bị phạt hơn 100 triệu đồng vì giao xe cho tài xế không có bằng 02/01/2026 22:54

(PLO)- Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách biển số Ninh Bình đang chạy trên cao tốc phát hiện hàng loạt lỗi nghiêm trọng.

Tối 2-1, chỉ huy Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô khách biển số tỉnh Ninh Bình vì hàng loạt lỗi khi chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Cảnh sát giao thông xử lý xe khách vi phạm hàng loạt lỗi khi chạy trên cao tốc. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 37 phút ngày 2-1, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ CSGT thuộc Đội 6, Phòng CSGT, Cục CSGT đã dừng kiểm tra ô tô khách biển số Ninh Bình, lúc đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, trong khi trên xe đang chở 29 hành khách.

Với các hành vi vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý tài xế về các hành vi vi phạm điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật.

Xe khách bị niêm phong, tạm giữ. Ảnh: AB

Chỉ huy Đội CSGT Đội 6 cho biết, theo quy định, tài xế ô tô khách sẽ bị phạt 20,5 triệu đồng về hai hành vi, điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật và không có giấy phép lái xe.

Chủ ô tô khách cũng bị xử phạt tổng cộng hơn 100 triệu đồng về các lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện (thiếu giấy phép, giấy phép lái xe hết hạn, bị tước quyền sử dụng). Đồng thời, tước giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hai tháng; tạm giữ phương tiện 10 ngày, tước kiểm định hai tháng.