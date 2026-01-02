Bắt giữ người đàn ông 49 tuổi trốn truy nã 02/01/2026 12:57

(PLO)- Người đàn ông 49 tuổi ở An Giang trốn truy nã ra Khánh Hòa nhưng không thoát.

Ngày 2-1, Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang làm thủ tục để bàn giao Nguyễn Thành Trung (49 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Nguyễn Thành Trung bị bắt sau 5 tháng bỏ trốn. Ảnh: NT

Nguyễn Thành Trung bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh An Giang.

Theo Công an phường Nam Nha Trang, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chiều 1-1, tổ công tác của đơn vị phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thành Trung khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn.

Theo hồ sơ, ngày 27-7-2025, Nguyễn Thành Trung bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh An Giang truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.