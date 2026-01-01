Bất ngờ danh tính người đi xe mô tô biển xanh tay dùng điện thoại trên Quốc lộ 1 01/01/2026 18:02

(PLO)- Nam tài xế vừa đi mô tô biển xanh vừa nghe điện thoại trên Quốc lộ 1 bị cảnh sát giao thông ở Khánh Hoà mời lên làm việc.

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông VB (21 tuổi, ngụ xã Cam Lâm) để xử lý về hành vi lái mô tô biển xanh vừa tham gia giao thông, vừa sử dụng điện thoại.

CSGT làm việc với anh B. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 30-12-2025, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận clip do người dân cung cấp ghi lại cảnh một người đàn ông vừa lái mô tô biển xanh vừa nghe điện thoại chạy trên Quốc lộ 1 hướng Cam Lâm đi Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT xác định, sáng 29-12-2025, Công an xã Cam Lâm đưa mô tô công vụ nói trên đến một cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn để bảo dưỡng.

Trong quá trình sửa chữa, nhân viên cửa hàng là anh B (không phải là cán bộ, chiến sĩ công an) đã lái mô tô ra Quốc lộ 1 để chạy thử và vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngày 31-12-2025, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm đã mời anh B đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, anh này thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo quy định, hành vi người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại có mức xử phạt 800.000 đến 1 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.