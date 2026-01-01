Cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang đã sửa xong 01/01/2026 17:27

(PLO)- Từ chiều nay, người dân có thể lưu thông qua cầu gỗ Phú Kiểng thay vì đi đường vòng để vào trung tâm Nha Trang.

Ngày 1-1, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang đã hoàn thành sửa chữa.

Từ 17 giờ 30 chiều cùng ngày, người dân có thể lưu thông qua cầu gỗ Phú Kiểng để vào trung tâm Nha Trang thay vì đi vòng ra đường 2-4 hoặc cầu Vĩnh Phương.

Sau hơn hơn một tháng bị lũ cuốn trôi, cầu Phú Kiểng đã được sửa chữa xong. Ảnh : XUÂN HOÁT

Trước đó, trong đợt mưa lũ hồi giữa tháng 11-2025, cầu gỗ Phú Kiểng bị cuốn trôi.

Phường Tây Nha Trang có ba thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 với khoảng 2.000 hộ dân nằm bên kia bờ Sông Cái. Người dân các thôn này muốn vào trung tâm phường Tây Nha Trang phải đi đường vòng mất khoảng 30 phút.

Gần một tháng nay, hàng trăm em học sinh ở ba thôn trên gặp khó khăn khi đi học ở Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc và Trường THCS Cao Thắng.