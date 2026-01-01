Toàn bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã thông xe 01/01/2026 14:30

(PLO)- Sau nhiều lần trì hoãn, 13 km cuối cùng của cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã thông xe liền mạch.

Ngày 1-1, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) cho biết đoạn tuyến 13 km cuối cùng của cao tốc này đã thông xe từ sáng cùng ngày.

Việc thông xe đã được cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng, Bộ Công an phê duyệt.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang từng bị Cục CSGT yêu cầu khắc phục nhiều vấn đề. Ảnh: XUÂN HOÁT

Như vậy, sau nhiều lần trì hoãn, cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã thông toàn tuyến với chiều dài hơn 83 km từ đèo Cổ Mã đến đoạn giáp cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Mới đây, Cục CSGT, Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Đường bộ tiến hành rà soát tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và phát hiện nhiều bất cập, tồn tại.

Cụ thể, hiện tuyến mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành. Trên tuyến chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, tuy nhiên mặt đường vào trạm lồi lõm, thiếu đèn chiếu sáng.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó, khoảng 70,35 km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025.

Đáng chú ý, đoạn từ nút Cổ Mã đến nút Vạn Giã xuất hiện tình trạng mặt đường mấp mô, lồi lõm, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tại km333+600, mặt đường xuất hiện một hố sâu khoảng 20 cm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

13 km còn lại chưa thông xe (từ Km285+00 - Km298+00) do nhà thầu là Công ty VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng thi công.