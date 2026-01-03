Xác minh tài xế taxi ở Nha Trang 'làm xiếc' tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng 03/01/2026 10:01

(PLO)- Một tài xế có hành vi tráo tờ 200.000 đồng thành 10.000 đồng của du khách chỉ trong chưa đầy một giây.

Sáng 3-1, một lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ cho xác minh, làm rõ việc tài xế có hành vi gian lận tiền của du khách nước ngoài, xảy ra trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh tài xế taxi ở Nha Trang làm "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí.

Cảnh tài xế "làm ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng.

Theo nội dung video, xe taxi chở hai du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lúc này, nam du khách đưa ra tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tài xế taxi nhanh nhẹn dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng cho nam du khách và giải thích đưa thiếu.

Nam tài xế chỉ vào đồng hồ báo cước nói số tiền phải trả là 150.000 đồng và yêu cầu đưa thêm. Lúc này nam du khách đồng ý và lấy lại tờ 10.000 đồng.

Toàn bộ vụ việc được nữ du khách ngồi dãy ghế phía sau dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: "Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải".

Sau khi video xuất hiện liền nhận hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ. Đa phần đều tỏ ra bức xúc vì hành vi gian dối của nam tài xế.

Người dùng mạng lên án những "con sâu làm rầu nồi canh", làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch của Nha Trang nói chung và Việt Nam nói riêng.