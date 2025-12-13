Danh sách những mẫu xe cổ đáng đầu tư nhất hiện nay 13/12/2025 19:40

(PLO)- Danh sách Bull Market (Thị trường Tăng giá) năm 2025 của Hagerty dự đoán giá trị của những mẫu xe cổ dưới đây có khả năng sẽ tăng mạnh.

Đây được xem là cơ hội tốt để người chơi xe cổ sở hữu chúng khi giá còn hợp lý.

BMW M5. Ảnh: BMW.

Tiêu chí của một chiếc xe cổ

Hiệu suất, thiết kế và độ hiếm luôn là những yếu tố cốt lõi. Tuy nhiên, việc dự đoán mẫu xe hiện đại nào sẽ trở thành kinh điển trong tương lai không hề dễ dàng. Hagerty, đơn vị bảo hiểm và định giá xe cổ nổi tiếng, đã thực hiện việc này trong nhiều năm.

Tương tự các năm trước, Hagerty chọn ra những mẫu xe có giá tương đối phải chăng nhưng được tin rằng sẽ trở thành xe cổ điển, thậm chí có khả năng được bán đấu giá hàng triệu USD. Trước đây, các danh sách này từng gọi tên những biểu tượng như Lamborghini Diablo, Toyota Supra Turbo hay cả những mẫu xe thường bị bỏ qua như Ferrari FF.

Năm nay, danh sách bao gồm đa dạng các dòng xe thể thao, sedan hạng sang, xe bán tải và cả hatchback. Với sự tham gia của người mua trẻ tuổi vào thị trường xe cổ, nhiều mẫu xe trong số này có tiềm năng trở nên phổ biến với thế hệ Millennials và Gen Z, đặc biệt là các lựa chọn vừa túi tiền.

Dưới đây là danh sách các mẫu xe cổ được Hagerty đánh giá có tiềm năng tăng giá mạnh trong năm 2025:

Dodge Charger (1968–1970)

Mazda MX-5 Miata (1999–2005)

Continental Mark II (1956–1957)

Chevrolet 454 SS (1990–1993)

Chevrolet Corvette Z06 (2006–2013)

Alfa Romeo GTV (1969–1972)

BMW M5 (2006–2010)

Dodge Ramcharger (1981–1993)

Nissan Skyline GT-R (1995–1998)

Volkswagen Golf GTI VR6 (1995–1998)

Porsche Carrera GT (2004–2007)

Điểm nhấn của danh sách năm nay

Điều thú vị là chỉ có duy nhất một chiếc xe cơ bắp Mỹ xuất hiện: Dodge Charger đời 1968–1970. Tuy nhiên, đây không phải là đại diện Mỹ duy nhất. Chiếc bán tải Chevrolet 454 SS (1990–1993) và SUV Dodge Ramcharger (1981–1993) cũng góp mặt. Dù không phải là những cái tên đầu tiên bật ra khi nhắc đến "xe cổ điển Mỹ", cả hai đều là những mẫu xe đáng mơ ước theo cách riêng.

Ở phân khúc dễ tiếp cận, hai mẫu xe thể thao quen thuộc với giới trẻ là Mazda MX-5 NB Miata (1999–2005) và Volkswagen Golf GTI VR6 (1995–1998) được đánh giá cao. Dù hiện tại giá bán còn "mềm", Hagerty dự báo giá trị của chúng sẽ bắt đầu tăng trong những năm tới.

BMW M5 đời 2006–2010 (còn gọi là "Bangle M5") cũng là một lựa chọn thú vị nhờ trang bị động cơ V10 ngày càng được ưa chuộng. Ngoài ra, bất cứ chiếc xe nào mang logo Skyline đều có tiềm năng tăng giá, kể cả chiếc R33 thường bị đánh giá thấp.

Cuối cùng, mẫu xe được dự báo có khả năng tăng giá mạnh nhất trong thập kỷ tới chính là siêu xe Porsche Carrera GT.